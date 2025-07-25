姜大衛事前不知兒子參加配對節目　聞關嘉敏想叫他「老爺」咁回應

姜大衛（John哥）昨日（24/07）於電視城出席新劇《麻雀樂團》宣傳。劇中飾演麻雀總會會長兼高手的他，在接受《香港01》訪問時，自言現實中都有數十年「雀齡」，肥姐沈澱霞和四哥謝賢都是他「雀友」。問到他打牌贏多還是輸多？姜大衛笑言：「輸多，因為我唔叻。肥姐就好勁，仲打得好大，所以我後來都無打了，輸到驚。（太太李琳琳有冇打牌？）有，我哋一班朋友每年都會舉行麻雀大賽，大概8圍，有年張國榮贏咗個『雀王』，我老婆就贏咗個『雀后』，但之後佢輸足幾年。」

劇中飾演麻雀高手的姜大衛，現實中都有數十年「雀齡」。（葉志明攝）

姜大衛指自己打牌輸比較多，但太太李琳琳就曾贏過「雀后」。（葉志明攝）

另，提到兒子姜卓文最近參加《女神配對計劃》引起話題，姜大衛坦言事前完全不知兒子參加該節目，「佢冇問過我，係朋友叫佢參加嘅，報咗名之後先話畀我哋聽，ok嘅，我覺得無所謂，如果真係咩嘅（合適）咪支持佢、恭喜佢囉。」

姜大衛事前不知兒子姜卓文參加《女神配對計劃》 。（IG@johnjrchiang）

姜卓文獲關嘉敏送香吻慶生。（TVB娛樂新聞台截圖）

姜大衛表示認識關嘉敏，但未曾合作。當聽到關嘉敏曾在訪問中表示見到他想叫一聲「老爺」時，姜大衛先露出一臉驚訝，然後笑著說：「恭喜佢、恭喜佢。（對關嘉敏印象如何？）呢幾位女士都好好，好多觀眾都好鍾意。（同太太會唔會都心急飲新抱茶？）冇。佢以前都有帶過女朋友返嚟，但我哋從來冇催佢結婚生仔。」姜大衛強調從不干涉兒子感情事，認為緣分要來就會來，最緊要兒子喜歡就可以，他笑稱相信兒子也有遺傳自己專一基因。

姜大衛表示不心急飲新抱茶。（葉志明攝）