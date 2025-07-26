聲夢猛人15歲獨闖奧地利半工讀　傳攜200萬私伙琴拍劇：唔算好貴

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）日前於將軍澳電視城出席新劇《麻雀樂團》宣傳活動，本身是小提琴演奏家的她即席獻技，聯同業餘樂團齊齊演奏樂曲。

本身是小提琴演奏家的黃洛妍（Janees），日前在新劇《麻雀樂團》宣傳活動上，即席獻技。（葉志明攝）

今次是黃洛妍首次拍劇，她接受《香港01》訪問時，坦言心情非常緊張，因為零經驗，所以開拍前已經常撞板，先是不知拍劇的錄影廠在哪邊，然後又亂拿劇本，直到圍讀才驚覺自己拿漏了，後來到開拍了，她來回了八次都找不到劇組化妝間，「原來我係不停經過緊，但佢無開門，加上冇寫住16廠化妝間，所以我係唔知。」

但亦由於無經驗，所以黃洛妍將勤補拙，事前努力讀熟劇本，改掉平時說話中英夾雜的習慣。問到同劇有視帝譚俊彥和視后李佳芯，可有趁機偷師？黃洛妍稱二位前輩相當友善，譚俊彥不僅會給予她精神上的支持，還會教她一些面對鏡頭的技巧；李佳芯則很可愛，會叫她拉想聽的歌，自言好像變了一個流動播放機。

黃洛妍劇中飾演樂團首席樂手，拉小提琴對她來說當然沒有難度，但首次拍劇卻令她非常緊張。（葉志明攝）

黃洛妍透露劇中的小提琴是私伙的，因為會比較熟悉。當被問到有指其小提琴價值200萬？黃洛妍謙虛說：「其實我個琴由我12歲跟到而家，喺專業嘅小提琴嚟講唔算係好貴。我有次喺奧地利演出，拉過一個價值3000多萬港幣嘅琴，呢個係好深刻。」

黃洛妍指其小提琴由她12歲跟到而家。（葉志明攝）

雖然黃洛妍最近出歌、開騷又拍劇，但始終娛樂圈正值寒冬期，作為入行不久的新人會否擔心有影響？黃洛妍坦言沒有多想，因為入行至今，她一直抱住佛系心態，沒特別計劃，很多事情都是機緣巧合下發生，「但有樣嘢我係一直堅持嘅，就係準備好自己，機會到就可以把握。」

黃洛妍開心為劇集獻唱主題曲。（葉志明攝）

問到本身擁超強音樂造詣，可有為自己在娛樂圈發展設下期限？黃洛妍表示：「我有諗過未來條路每個時段點行，但我覺得娛樂事業唔止我哋而家做緊嘅嘢，表演呢樣嘢，我相信我一生人都會做，只要有人想聽，我就會表演。所以無論成唔成功，或者係咪做得最好，我覺得唔係重點，而係呢樣真係我好熱愛嘅事情，所以我會繼續。」

黃洛妍表示現時收入可以維持生計，並透露15歲去奧地利留學的時候，已自己在當地找工作供自己讀書，長達五年，「我覺得嗰五年都過到，冇乜嘢係過唔到，所以我係唔會驚架。同埋我而家都有繼續教琴，但就唔係主要部分。」