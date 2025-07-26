TVB御用反派疑收山做小生意　私下有情有義向秦煌等雪中送炭

現年63歲的「猜Fing哥」於1987年參加由亞洲電視舉辦的香港模特兒大賽而入行，外表剛強，外型討好，當時也受亞視力棒，後轉到無線發展，入行逾30多年，拍過無數電視劇集和電影，以演黑幫大哥的角色入屋，當中以《雷霆掃毒》「姜志雄」、《使徒行者》系列「猜Fing」以及《反黑英雄》「黑幫老大登龍」最深入民心。除了落力拍劇之外，今年年頭更宣布在上海經營的自家小酒館開張，榮升做老闆！日前，他更透露自己安份做點小生意。

林偉跟後生相比仍然好Fit。（葉志明攝）

安份做小生意！（小紅書照片）

林偉予人感覺頭髮非常濃密。（網上圖片）

原來林偉自爆曾飽受禿頭困擾。（截圖）

林偉私下更是一位有情有義又熱心的人，不時向其他演員伸手援手！他曾被網民野生捕獲為前輩演員秦煌推輪椅，一句「舉手之勞」低調不張揚。去年，林偉接受《香港01》訪問時說：「其實有時候如果時間上我配合唔到，幫唔到佢買嘢，我都會叫佢等等先，而佢都唔會勉強嚟，大家都係戲行都會知。（網民覺得你係佢半個監護人！）其實最近我已經聯絡到佢嘅屋企人，而佢屋企人都已經去過醫院探望，而呢個重擔我已經交返畀佢哋嘅屋企人，始終醫院方面好多嘢都要同佢家人溝通，而我身份係朋友關係，又唔係咁合情合理。」另外，當年林偉得知羅君左因糖尿病情嚴重，需要截肢時亦有出手相助。

好熱心！（小紅書照片）

私下有情有義！（小紅書照片）

依然有型！（截圖）