他來自江湖｜李力持原來一人分飾四角　仲係周星馳演喜劇嘅伯樂？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-23 00:00

無綫（TVB）劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播，相信不少人都一定會記得此劇由周星馳、吳孟達、萬梓良以及恬妞等主演，而星爺與達哥的無厘頭演繹更搶盡風頭，不過其實一班幕後功臣亦居功至偉，編道李力持就是其中一員。

李力持在1980年代中期加入無綫，《蓋世豪俠》和《他來自江湖》都是他的代表作。（資料圖片）

其實李力持除了擔任編導之外，在《他來自江湖》中亦一人分飾四角，當中有兩個「客串」角色更加有對白，且與星爺對戲。例如在第一集中，李力持就飾演一名木口木面的乘客，更「斗膽」叫何鑫淼（周星馳飾）講少啲廢話！其後在27集中，李力持又向星爺搭訕傾卡通片《伙頭智多星》，非常無厘頭。其餘兩個角色是路人和路人。

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自從《蓋世豪俠》和《他來自江湖》帶起「無厘頭」風氣之後，李力持與星爺繼續合作無間，不過二人的合作就轉戰電影界，多部星爺的作品都由李力持執導，包括《龍的傳人》、《唐伯虎點秋香》、《喜劇之王》、《國產凌凌漆》以及《食神》等，二人可謂「最佳拍檔」，成就無數經典。直至二人合作拍攝《少林足球》時就傳出二人不和的消息，不少報道都指星爺因走紅後而脾氣變大，最終導致二人難以合作，更在片場互數不是，而《少林足球》亦是李力持和周星馳最後合作的作品。

《少林足球》是李力持和周星馳最後合作的作品。（網上圖片）

雖然有不少報道都稱二人鬧不和，但李力持之後接受訪問時卻澄清二人並沒有互數不是，亦非常敬重對方是「喜劇之王」，更大讚星爺是一名很有優秀的演員，而且非常勯力，絕非單純是一位「喜劇演員」。李力持又提到自己與星爺是因為單元劇《哥哥的女友》而惺惺相惜，經常研究劇情，而且有共同嗜好，傾談的話題總離不開電影，同時亦發現到星爺的喜劇才華，《蓋世豪俠》和《他來自江湖》亦應運而生。

李力持在《國產凌凌漆》中亦有客串一角。（截圖）

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