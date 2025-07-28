電視城瘋傳樂易玲被《中年》音樂才子力追　親口回應兩人關係

邵氏劇集《執法者們》昨日（25日）於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴，劇中主要成員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔，作為監製樂易玲（樂小姐）當然亦有出席。說到劇集收視好而且口碑又好，樂小姐接受《香港01》訪問時都表示希望會有第二輯的來臨，至於會否原班人馬拍攝續集，樂小姐則表示：「我最希望係可以啦，但係而家開劇真係唔容易㗎，尤其是可以拍到咁長有廿五集而家都唔容易。」樂小姐都有提到現在開劇不容易，被問到現在是否仍然能繼續開更多的劇時，她則表示「加油努力，盡力盡力盡力！」

邵氏劇集《執法者們》昨日於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴。(陳順禎 攝)

劇中主要成員都有出席，包括有：黃宗澤、丁子朗、馬國明、陳瀅、陳豪、吳啟華及蔡潔。(陳順禎 攝)

邵氏劇集《執法者們》昨日於尖沙咀一酒家舉辦大結局晚宴。(陳順禎 攝)

樂小姐接受《香港01》訪問時都表示希望會有第二輯的來臨。(陳順禎 攝)

樂小姐都希望第二輯可以原班人馬拍攝。(陳順禎 攝)

至於有不少網民見到劇中宏偉的鑽油台，都不禁質疑是否真的於鑽油台拍攝，樂小姐指當時要轉機又要坐很久的船：「實景嚟㗎！其實都好艱辛嘅，喺上面拍得好艱辛，演員都好辛苦。」早前宣傳活動中曾提及過這個鑽油台是樂小姐親自選的，但其實之前還有另一個選擇，但樂小姐指因為馬來西亞的不夠大：「同埋佢太近岸，我哋呢個真係喺海中間，我哋真係想係四野無雲，即係一個好神秘嘅地方。（即係呢個都係精心挑選嘅地方？）盡力去揾啲好嘅，特別啲嘅location，畀觀眾有啲新鮮感。」

劇中宏偉的鑽油台是樂小姐親自選的。(陳順禎 攝)

樂小姐指因為馬來西亞的鑽油台不夠大及太近岸。(陳順禎 攝)

劇中鑽油台是樂小姐精心挑選的。(陳順禎 攝)

樂小姐希望畀觀眾有啲新鮮感。(陳順禎 攝)

而到鑽油台拍攝的藝人們原來每天都有向樂小姐回報上面發生的趣事，雖然樂小姐沒有到鑽油台，但每天都可以知道鑽油台上所有的事：「因為佢哋成日都同我zoom㗎，後尾呢佢哋其實應該預咗一個位畀我㗎，咁我本應係要飛過去，但係嗰陣時我諗緊，我去啊？抑或係畀我哋making of嗰個同事去拍佢哋拍攝嘅嘢呢？咁到最後我畀making of，因為我覺得making of可以拍到多啲幕後嘅資料同幕後嘅花絮返嚟。」樂小姐為了想大家可以有更多的靚相及花絮欣賞，寧願讓出位置予幕後。

到鑽油台拍攝的藝人們原來每天都有向樂小姐回報上面發生的趣事。(陳順禎 攝)

樂小姐為了想大家可以有更多的靚相及花絮欣賞，寧願讓出位置予幕後。(陳順禎 攝)

今個月初是樂小姐的生日，人緣極好的她舉辦了多個生日會，而靚相到今日她都笑指「未post晒」，但被問到有指《中年好聲音》音樂才子張佳添力追她時，她即表示「唔會係嘛」？更笑指張佳添是「冇腳嘅雀仔」：「等佢飛下先，唔會唔會唔會唔會。同事同事，同事好朋友，其實佢都算係同事啦，佢都唔係幕前人，佢都幕後人，佢都有幫我哋寫歌嘅。」樂小姐亦表示除了張佳添外，其實周國豐及其中「中一生」、「中二生」及「中三生」都有到場一同慶祝。

樂小姐否認被音樂才子力追。(陳順禎 攝)