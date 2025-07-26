羅力威自揭家庭巨變沉寂多時　被勸參加來屆《中年好聲音》親回應

今年39歲的羅力威，於2009年參加亞視《亞洲星光大道》奪得冠軍入行，是香港選秀界代表兼始祖。2010年還未出碟，他已經入圍當年《叱咤頒獎禮》「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛歌曲」五強，人氣一時無兩。2018年羅力威迎娶太太雨僑後，家庭美滿兼育有一對子女。不過在音樂上，他三年前約滿英皇後，已消失於樂壇五年。近日，羅力威為相隔五年轉做獨立歌手後自資推出的新歌《悠揚一曲》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白暫別樂壇五年因由。節目中，羅力威還談及當年同屆戰友陳蕾及古淖文，近年成績突飛猛進的感受。不過對於坊間力勸他參加來屆《中年好聲音》再創事業高峰，羅力威自有一套看法。



羅力威淡出幕前這幾年過得充實而滿足，尤其是從成為了一仔一女的爸爸，他十分享受這個身份。（IG：@avabibu）

羅力威淡出幕前這幾年過得充實而滿足，尤其是從成為了一仔一女的爸爸，他十分享受這個身份。（IG：@adasonlo）

羅力威集曲詞編監一身的新歌《悠揚一曲》談的是傳承，MV於長洲學校拍攝。翻查資料顯示，雨僑母親曾任長洲學校教師，其IG亦曾透露媽媽於2023年因癌病辭世。問羅力威新歌是否與至親有關，他首度披露五年來家庭經歷多重巨變，至今才有空重投音樂創作，「呢首歌我一直無講明，無乜人知阿僑媽咪係教師。兩年前阿僑媽咪過生，對我哋影響好大，因為我哋無經歷過親人離世。」原來，羅力威及雨僑誕下大女Harper的初期，外母同時發現患癌，再加上囡囡患有「高敏症」，令一對新手父母由喜變悲、措手不及，「BB女出世本來好開心，阿僑媽咪點發現有病？就係幫手湊外孫嘅時候突然好辛苦，再去做身體檢查發現有病。所以嗰個階段，原本諗住三代同堂好開心，但突然成件事反轉晒。因為我要做好照顧者兼安慰者，睇見太太係好心痛。」及至大女三歲高敏症改善及開始入學，羅力威坦言多了空間才創作《悠揚一曲》，他亦披露太太首聽時感動痛哭，「當時只係得電子琴，我叫佢過嚟坐響我側邊，由頭到尾唱畀佢聽啱啱填好嘅詞，佢都好感動都有喊。」

羅力威透露女兒出世後，雨僑媽媽患癌後離世。（IG：@avabibu）

神隱五年，更於三年前約滿簽了十年約的英皇唱片，羅力威指夫妻收入主要來自雨僑的網店，「我幫咗手已經成七、八年，好感恩，生意係OK。」他坦承當年簽英皇十年，合作並非暢順，「十年都係一個試用期，坦白講一定係唔夾。但好老實，我同好多人都唔會夾。唔單止係對一間公司，真係好難要求對方諗法同我一樣。」至於選擇自資出歌不再簽公司，羅力威亦說：「好老實，我唔抗拒。但係比較難傾得成，因為我係羅力威，我會假設同我相處嘅人都係羅力威，唔想有溝通上唔順暢。」這回自資出歌因為要計錢，羅力威坦言未知下一首計劃，「希望有唔同渠道嘅支持，support到我下一首。因為我從來都唔想將創意同金錢掛鉤，我唔想金錢影響我創意發揮。」

羅力威重投樂壇，他指不擔心樂迷善忘，至於五年來見證同屆戰友陳蕾及古淖文先後冒起，羅力威由衷地說：「首先我戥佢哋開心，我知道佢哋堅持追求呢件事好耐！古淖文係天生屬於舞台，每一個識佢嘅朋友都知。就算去茶餐廳，都登台咁嘅款，哈！會好王者姿態咁叫餐蛋治。而我，我好清楚自己要啲乜嘢、鍾意啲乜嘢。譬如如果有人叫我參加《中年好聲音》，我唔會答佢我去定唔去，我只可以回應，呢個人並唔了解我。」