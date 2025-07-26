65歲巨星未走紅前曾被肥姐鬧　王晶大爆《歡樂今宵》內幕

著名導演王晶最近開設了一個抖音頻道，大講圈中所見所聞及分享個人意見，吸引不少人追蹤觀看，被網民形容為「像一本打開的娛樂百科全書」，非常受歡迎。而在近日一集內容就說起肥姐（沈殿霞），對她評價非常之高，還透露肥姐在節目《歡樂今宵》中，曾罵過一位不知輕重的後輩，而這位後輩早已貴為巨星，在圈中有一定的影響力。

王晶在頻道中的分享，非常受網民歡迎。（網上截圖）

在節目中當提起肥姐在TVB是一個甚麼樣的存在時候，王晶給予的評價相當之高：「她是一個很明白江湖規矩的人，她很了解人情世故。」還透露當年一起合作長壽節目《歡樂今宵》一些往事，其中他就大爆肥姐有時候會教訓一些不知輕重的後輩：「聽說就是鍾楚紅還沒紅之前，在《歡樂今宵》做一些很簡單的事情都做得不好，被她用一種軟性的罵來讓她很難看，非常有智慧。」

肥姐主持《歡樂今宵》非常受歡迎。（影片截圖）

鍾楚紅曾參與《歡樂今宵》。（影片截圖）

鍾楚紅現已貴為巨星。（視覺中國）

另外，當說起肥姐在離世後有指留下了6千萬遺產給女兒鄭欣宜，她這種行為是不是具有格局的行為時，王晶就認為：「每個人都有他的選擇，就是多少歲她才適合，她才足夠成熟去繼承這些錢，實在都是因為愛她，怕她被騙，怕她不知道錢好，就是亂花一早就花光了，下半輩子就很窮，她不希望這樣。」又大讚鄭欣宜是一位很爭氣的星二代：「她之前好像每個月只能拿2萬塊港幣，所以有一陣子她挺窮的。劉家昌叫她唱歌之後，她就成為全港最受歡迎女歌手，我相信肥姐在天之靈也會很欣慰。」

王晶對肥姐評價相當高。（視覺中國）

鄭欣宜靠着自己的努力在樂壇闖出一片天。（資料圖片）

對於有指肥姐留下的這6千萬遺產，有一條件就是要鄭欣宜年滿35歲才可以動用，但在2022年時她就正式踏入35歲，外界就盛傳她已正式繼承媽媽留下的遺產，但肥姐生前好友陳淑芬出面闢謠：「我可以非常確定這不是真的，我絕對有資格去證明這一點。」