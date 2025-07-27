75歲老戲骨長期唔瞓覺致水腫　靠每日梳化瞌45分鐘︰不枉此生

現年75歲的黃淑儀（Gigi姐）日前接受陳志雲的YouTube頻道訪問，透露一個非常不健康的生活習慣，就是長期不睡眠，只是黃昏小睡45分鐘內，Gigi姐笑言時間比別人多：「不枉此生」，遭主持人陳志雲質疑：「可能你身體有特別機能，或天外來客未定，咁唔使休息點得㗎？！」

黃淑儀接受陳志雲訪問談不健康習慣。（YouTube@志雲頻道）

黃淑儀爆自己唔使睡覺。（YouTube@志雲頻道）

年紀大都只係瞌一瞌。（YouTube@志雲頻道）

黃淑儀被問最不健康的生活習慣，她說：「我最唔健康習慣係睡眠唔好，不過講返轉頭，我就算瞓唔到覺，眼光光望天光都未食過半粒安眠藥。我覺得人瞓覺係浪費時間，咁唔瞓覺，自己咪起身做吓嘢，我鍾意睇舊電視劇、燙衫做啲唔使動腦嘅嘢，我唔會攞書出嚟睇或劇本。」

黃淑儀稱年輕時候不需要睡覺，連午睡都不需要，現在年紀漸長，黃昏時候會在梳化小睡片刻，她說：「夜晚明明有應酬，會坐梳化問唔去得唔得想瞓覺，我老公話唔得一定要起身，咁又提醒自己又出街。」陳志雲認為對身體機能會有影響，感慨一句：「成日唔覺瞓好嚴重喎」，黃淑儀直認會導致水腫問題，有請教中醫師煲湯水，可惜自己沒有恒心。

黃淑儀少女時已好可愛。（網上圖片）

黃淑儀是香港很早期的新聞女主播。（圖：IG@gigispotoflove）

黃淑儀只係TVB花旦。（網上圖片）

年輕時絕對係大美人。（網上圖片）

至今仍未能改掉不睡覺習慣，黃淑儀續說：「我覺得冇嘢，瞓唔到咪瞓唔到囉。如果攰就坐梳化瞌一陣，瞓醒冇事。曾經有位認識嘅出名鋼琴家，佢話瞌睡唔好超過45分鐘就夠，我成日攞住呢個概念，瞌一覺好彩冇超過45分鐘。（比其他人有更多時間？）我覺得好好，不枉此生，哈哈！」陳志雲提醒大家不要學習，指黃淑儀是個別例子：「可能身體有特別機能或天外來客未定，咁唔使休息點得㗎？！」

黃淑儀每日只係瞌45分鐘。（YouTube@志雲頻道）

仲話好彩冇超過。（YouTube@志雲頻道）

太攰先喺梳化瞌45分鐘，以前直頭唔使瞓。（IG@gigispotoflove）

黃淑儀是70年代無綫（TVB）當家花旦，入行逾半年紀。19歲時跟年長21歲的資深導演兼TVB藝員訓練班導師劉芳剛結婚後，育有一子一女，但婚姻維持8年便結束。1981年，Gigi姐與醫生徐景清再婚並育有兩子，一家定居加拿大至今生活幸福美滿。黃淑儀曾為孻仔徐肇平抱不平，指兒子有演藝細胞，在溫哥華電影學院畢業，並曾留港發展，可惜因為不願意跟TVB簽6年長約，而遭「永不錄用」，心痛兒子鬱鬱不得志，白白浪費幾年青春，曾在節目中公開向兒子道歉。

黃淑儀與現任丈夫徐景清育有兩子。

黃淑儀曾與孻仔徐肇平一齊拍飲食節目。（網上圖片）