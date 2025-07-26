李珊珊暗示舊愛錢嘉樂被迫跪低求婚　拍拖8年冇未來：係整定要分

現年47歲的李珊珊在1996年參選港姐奪得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為四料冠軍，入行後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後更近乎神隱，直至早前復出幕前，成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》做主持。日前李珊珊接受陳志雲的YouTube頻道訪問，除了大談入行經歷之外，更罕談感情事，當中就提及一段維持了8年的關係，直言：「從來都冇諗未來，係真係冇未來。」

李珊珊18歲參選港姐奪得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為四料冠軍。（影片截圖）

四料冠軍！（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

港姐冠軍。（視覺中國）

李珊珊2017年承認患上驚恐症。（facebook@李珊珊）

李珊珊早前復出幕前，成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》推出不同節目。

曾自認戀愛腦的李珊珊，一向桃花極旺，1998年她與錢嘉樂因合作拍攝TVB劇集《烈火雄心》而撻着，當時有傳錢嘉樂於菲律賓在朋友起鬨下當眾向李珊珊求婚，但女方遲遲未有表態，最終拍拖8年後分手收場。不過李珊珊在節目中就澄清：「首先要搞清楚一樣嘢，係大家覺得好長，一個話要包10圍，嗰個又話要包10圍，『跪啦！』求婚咁樣，對方係被迫嘅情況下跪低做呢件事，根本就唔係報紙所講，唔係真係求婚。」

李珊珊與錢嘉樂因合作拍攝TVB劇集《烈火雄心》而撻着，拍拖8年後分手。（視覺中國）

罕談感情事。（YouTube影片截圖）

有傳錢嘉樂曾當眾向李珊珊求婚。（YouTube影片截圖）

李珊珊指男方被迫跪低求婚。（YouTube影片截圖）

李珊珊指男方被迫跪低求婚。（YouTube影片截圖）

雙方從未計劃過未來。（YouTube影片截圖）

雙方從未計劃過未來。（YouTube影片截圖）

注定完結。（YouTube影片截圖）

注定完結。（YouTube影片截圖）

不過李珊珊就表示，即使對方真的求婚，她也不會答應：「我哋從來都冇計劃，如果我哋一開始……從來都冇講過未來，唔好話計劃，從來都冇諗未來，真係冇未來，我覺得係個天安排囉，要完就完。蘇民峰有講，如果嗰年唔結就分，俾佢講中咗，呢啲非科學啦，但我真係覺得嗰段係整定要分嘅。」已經單身3年的李珊珊，對於未來的感情生活就表示：「我唔會結婚，但我會談戀愛。其實喺收埋自己嘅日子，我係單憑寫字，有啲人可能寫字而大家有機會溝通，溝通咗都會突然產生感覺，都有機會發生一啲感情嘅。」

李珊珊唔諗結婚，但會拍拖。（YouTube影片截圖）

靠書信傳情。（YouTube影片截圖）

靠書信傳情。（YouTube影片截圖）

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

李珊珊於2006年為纖體中心拍廣告。（纖體廣告圖片）