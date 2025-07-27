真相猜‧情‧尋丨錫安教會雙氧水治病？30年後袁大明堅稱「平靚正」

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，一連兩個星期逢周一至周四晚十點半翡翠台播映。本周《真相猜‧情‧尋》將推出兩個新個案，明晚（28日）及後晚播出的第五及第六集，探討「錫安教會雙氧水治病？」及「雙氧水以外的錫安教會」。1996年，錫安教會爆出雙氧水風波，牧師梁日華鼓吹千多名信徒飲用35％濃度的雙氧水治病，聲稱連愛滋病及癌症也能醫好！有信徒公開大讚雙氧水有效，但也有多人服用後出現不良副作用，事件轟動全城。

梁日華召開記者會解釋，席上出現一位「特別來賓」，原來是提倡自然療法的袁大明，梁日華聲稱是受到袁大明啟發，鼓吹用稀釋雙氧水治病。袁大明全程力挺梁日華，力撐雙氧水。警方後來介入，拘捕錫安教多人包括梁日華。調查後，最終決定不起訴梁日華。錫安教會在雙氧水風波後轉趨低調，直到2003年爆發沙士，再度活躍，被發現透過免費補習形式、向中、小學生鼓吹喝雙氧水抗沙士，受影響學童多於一千人…

第五集及第六集探討重心為「錫安教會雙氧水治病？」及「雙氧水以外的錫安教會」。

第五集及第六集探討重心為「錫安教會雙氧水治病？」及「雙氧水以外的錫安教會」。

警方後來介入，拘捕錫安教多人包括梁日華。調查後，最終決定不起訴梁日華。

「雙氧水真能治病？」爭論足足三十年，製作組深入追蹤錫安教會多名前信徒，了解他們的近況。當年在鏡頭前大讚雙氧水有用的林先生，事隔30年對有何效用記憶模糊，但難忘雙氧水的味道：「好難飲，一滴都難飲…嗰種味道係令到你好反感。」也有信徒大談以蘋果汁送雙氧水的飲法，結果至今仍對蘋果汁有陰影：「我就飲蘋果汁嚟送…我本身鍾意飲蘋果汁，但當溝完雙氧水，喝咗一、兩個月左右，之後我真係頂唔順喇，今時今日我見到蘋果汁唔會飲咯。」至於曾任錫安教會公關的楊子聰，親述梁日華如何透過看似科學的理論說服信徒，又交代為教會推廣雙氧水治病的細節。

3名錫安教教會前教徒現身接受團隊專訪：

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明晚一集的焦點人物，是大力提倡雙氧水治病的袁大明，以及當年已經質疑療效的藥理學專家高錦明教授！二人隔空就「雙氧水治病」再度駁火，袁大明激動炮轟「全香港人都懵嘅」，堅稱雙氧水「平靚正」：「大部分人唔知架嘛，咁但係有效嘅嘢，點解你哋咁怕講真相畀人聽呢？」更對醫學界質疑深深不忿：「你講呢句說話咩人講？教授講呀？Common Sense！」袁大明亦解釋為何力撐雙氧水，但自己又不用來治療病人的原因。

大力提倡雙氧水治病的袁大明醫生，及藥理學及中藥研究專家高錦明教授「隔空」駁火。

大力提倡雙氧水治病的袁大明醫生。

袁大明勁激動。

雖然力撐雙氧水療法多年，但袁大明自己就從未試過應用，到底點解呢？

至於高錦明就反駁袁大明空談理論：「我就睇唔到一啲主流文獻話係有效」、「冇量度過淨係講，即係粗俗啲講句『齋噏』，江湖賣藥咁。」為了更科學化找出雙氧水對人體是否有害，三位主持方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉請來高錦明做實驗，測試稀釋了的雙氧水對肌肉的影響，到底有何發現？相隔多年，錫安教會對雙氧水事件又有何最新回應？

高錦明。

團隊請來高錦明做實驗。

為了令觀眾更了解「雙氧水風波」，團隊還找來昔日無綫新聞部獨家拍攝的教會聚會實況、梁日華當年記招精華片段、教會核心1996年被捕後的供詞、錫安教會從海外訂購雙氧水的詳情、外國雙氧水相關醫學文獻等。

袁大明當年現身梁日華記招力撐對方。

美國2020及2021年與雙氧水相關的醫學文獻。

昔日無綫新聞部獨家拍攝的教會聚會實況。

昔日無綫新聞部獨家拍攝的教會聚會實況。