靚佬影帝獲富婆妻子示愛嘆收成期　曾傳繼承龔如心遺產戀豪門後人

圈中「靚佬」呂良偉去年登上影帝寶座，榮升影視界頂流之列。呂良偉從影近50年，最讓觀眾羨慕的不是他的圈中成就，而是呂良偉凍齡外表，以及擁有一位賢淑旺夫的太太。呂良偉熒幕上硬漢形象甚得女士歡心，他曾與周海媚、鄺美雲先後有過一段婚姻，後來與豪門、富婆交往，不但曾和已過世的香港女首富龔如心傳過霧水緋聞，亦曾與永安百貨創辦人曾孫女郭錦恩墜入愛河，最後情定楊小娟。經楊小娟指點下，呂良偉經營生意得順風順水，由破產翻身變坐10億身家！要與太太維持多年感情不少得用心機時間，今享受收成期的呂良偉密密與太太周遊列國，日前楊小娟罕有感性發文，足見呂良偉「冧」妻有道！

楊小娟及呂良偉好恩愛。（網上圖片）

呂良偉獲頒金紫荊國際獎項。（資料照片）

日前楊小娟分享影片，楊小娟又飛去旅行，與呂良偉遊山玩水。楊小娟眼裏除了靚景外便是呂良偉，她拍下呂良偉欣賞風景的英姿。呂良偉輕攬楊小娟合照，兩公婆好甜蜜。她感性發文：「原來所謂遠方，從不是要去看多少風景，而是有個地方，能讓你和身邊人一起，把時間掰碎了，慢慢數。」

呂良偉68歲都Fit爆！（抖音）

呂良偉60年代從越南遷居香港，出身越南華僑家庭基層家庭。剛出道的呂良偉曾是「月光族」，因拍攝《上海灘》走紅，轉戰電影圈拍了《跛豪》後知名度再急升，身家暴增。1997年金融風暴令呂良偉變「負資產」，也使他痛改前非，不再花費無度。

呂良偉曾傳出已逝的香港第一富婆「小甜甜」龔如心曾送呂良偉錢，更一度盛傳龔如心有巨額遺產已秘密傳移給呂良偉繼承，但呂良偉澄清「二人素未謀面」，否認繼承遺產；又加上戀上千金郭錦恩，一度被指靠女人發達！呂良偉遇上楊小娟後人生軌跡大改變，他於1999年被美國亞洲銀行追討37萬港幣，之後在商界女強人、被指為內地高幹子弟楊小娟幫助下成功脫離財困。楊小娟曾力撐老公是靠自己努力，絕沒有吃軟飯。

呂良偉與楊小娟又去旅行。（IG圖片）

楊小娟眼裏只有呂良偉。（IG圖片）

呂良偉輕攬太太，兩公婆恩愛多年。（IG圖片）

楊小娟多年來都靚。（IG圖片）

楊小娟多年來都靚。（IG圖片）

楊小娟感性指遠方是與身邊人一起度過的日子，更加上多個心心和花花，好感性。（IG圖片）

周海媚已逝世。（VCG）

鄺美雲退出娛樂圈後搞珠寶生意，並在2000年開店。（視覺中國）