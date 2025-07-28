丹娜絲颱風重創台灣　樂壇天團低調行善　捐900萬台幣助災後重建

台灣天團五月天一向熱心公益，面對上月丹娜絲颱風重創南台灣，有網友發現，他們與所屬的相信音樂未公開宣傳，默默捐出900萬元（台幣、下同）協助台南、嘉義、雲林等地受災學校進行災後重建，並捐出100萬元給棒球選手周思齊創立的「球芽基金」，支持基層棒球發展。



其實五月天行善多年，過去曾為高雄氣爆封街義唱，並舉辦多場「Just Love It！」公益演唱會，捐款金額累計上億元，包括捐助兒童及家庭扶助基金會、高雄氣爆專戶與花蓮強震賑災等。演出收入皆不扣成本全數捐出，展現十足善心。

台灣天團五月天默默捐出900萬元（台幣協助台南、嘉義、雲林等地受災學校進行災後重建。（FB@五月天）

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除了賑災與捐款，五月天也長期贊助復康巴士，協助行動不便者，累計在台灣捐款已超過3億元。雖然始終低調，他們的善行仍不時被網友發現曝光，展現不求名利的公益精神。

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