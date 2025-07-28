前TVB御用惡人為養家做輔警、保鑣　因拍攝斷腳被迫棄做龍虎武師

現年43歲的李嘉自小習武，練得一身好功夫，曾於《巾幗梟雄之義海豪情》及《城寨英雄》中飾演反派，令觀眾留下深刻印象，有「御用惡人」之稱。李嘉日前接受演藝人協會訪問，透露其TVB生涯並不平坦，曾因拍攝意外斷腳爆骨需養傷1年，之後更輾轉做過輔警和保鑣，為了養家現時在香港國際機場任職無人駕駛車操作員。

李嘉做惡人入型入格。（TVB）

李嘉有御用惡人之稱。（電視截圖）

李嘉日前接受演藝人協會訪問，透露因自小習武父親覺得他喜歡郁手郁腳，於1999年建議他應徵TVB動作特技演員訓練班。不過由於習武與拍攝不相同，故李嘉經常受傷，提到有次拍攝追陳國邦的戲份，當日下着毛毛細雨加上地面濕滑而受傷：「我就踩錯腳令膝頭哥直接撞地應聲碎裂，之後醫生話腳骨碎咗、軟骨爆晒出嚟，需要做手術攞番啲碎骨出嚟。」其後李嘉工傷1年，自此不能再做龍虎武師，便入讀訓練班並被安排做主持工作，但隨後因人事調動未能繼續做主持，因而選擇當上輔警。

李嘉日前接受演藝人協會訪問。（YouTube）

李嘉透露曾為養家做輔警、保鑣。（YouTube）

李嘉直言做輔警亦因為熱愛演藝事業：「我自小練武，但時代變咗，都要識用槍，咁有咩行業可以接觸到槍呢？所以我就去咗做輔警。做演員必須去體驗生活，唔係做出嚟就會畀人感覺離地。」他還提到為了生活，更透過朋友介紹而當上保鑣。

李嘉2022年與內地太太結婚。（fb圖片）

李嘉於2022年與內地太太結婚，兩人育有約1歲的女兒，為了養家，李嘉約2年前當上無人駕駛車操作員。他曾經透露這份工作需要每日工作12小時，其工作表現亦得到讚賞，獲頒發安全模範員工獎項。不過李嘉仍未放棄藝人身份，現時同時為星王朝旗下藝人，雖然正演藝圈寒冬，但認為捱過就會好：「就算第時再冇機會發展演藝事業，都唔緊要啦，我都拍過一啲作品，觀眾記得就可以。」

李嘉為了養家，在機場任職無人駕駛車操作員。（fb圖片）