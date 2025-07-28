徐熙媛大S｜具俊曄獨坐墓園陪伴愛妻　枯槁身影：散發出滿滿哀傷

大S徐熙媛今日2月在日本旅遊期間，因流感併發肺炎而離世，家人大受打擊一直未能走出悲痛。近日有台灣計程車司機發文，載客人前往墓地給大S獻花時，卻在現場巧遇獨自守候的具俊曄，情深模樣令人動容。



大S在今年2月初時因流感併發肺炎病逝日本，終年48歲。（大S微博圖片）

大S徐熙媛已離世近半年。（IG：@DJKOO）

大S與初戀具俊曄重逢，網民為二人這個童話感到幸福，誰知如今卻天人永隔。。（IG圖片）

自大S下葬後，一直有指丈夫具俊曄不分氣候好壞，幾乎每天都會前往金寶山的墓園守候愛妻。近日有台灣計程車司機發文，載客人去金寶山給大S獻花，驚見具俊曄在毫無遮蔽物的情況下，不發一語的靜靜坐在大S的墓地旁。對有人前來致意面露微笑表示「謝謝你們」。有墓地工作人員家屬和掃墓民眾留言認證，確實幾乎天天都看到具俊曄自備椅子坐在大S的墓地旁，而且就連下大雨，歐巴也照樣守著愛妻的長眠之地。

網民拍下具俊曄的悲傷身影，讓不少網友落淚：「本來想說會不會找不到在哪，已經做好一個一個看的準備！後來在一個轉彎就看到一個男的坐在墓地的中央！我當下就想說：難道那是具俊曄？ 結果接近之後真的是！他很客氣的跟我們說謝謝你們！說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷！我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！他真的是我看過最深情的男人了…..希望他可以走出傷痛。」