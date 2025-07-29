無綫430穿梭機元祖級主持被爆離巢內幕　由呢位經典人物臨危接棒

無綫經典兒童節目《430穿梭機》陪住不少港人長大，當年的元祖級主持張國強與譚玉瑛合作深入民心，成為80年代港人的集體回憶。然而張國強的第一位拍檔其實並非譚玉瑛，而是方家瑩，方家瑩只主持了該節目幾個月便離巢轉行。近日有網民在社交網上分享張國強與方家瑩昔日合照，引起熱議。

譚玉瑛 (節目截圖)

張國強與方家瑩昔日合照。(fb圖片)

該名網民留言寫道：「兒童430穿梭機tvb：張國強、方嘉（家）瑩，據說方嘉（家）瑩當時做了一個月430穿梭機後突然離職並消聲匿跡，後來tvb找了譚（玉瑛）姐姐來做430。據譚姐姐說方姐姐離職好突然。」不少網民對於方家瑩當年突然請辭，就有不少揣測甚至「陰謀論」，有網民表示：「好似係佢滿口懶音所以被叮走」、「講對白口齒不清」、「方家瑩俾家長們投訴太多懶音所以被炒」、「她當時消失得很突然無聲無息，相信就連其拍檔張國強也應會懵然不知其原因」、亦有人關心她的去向，又有指她轉行當護士了。

張國強與方家瑩合作。(節目截圖)

張國強與方家瑩合作。(節目截圖)

無綫兒童節目《430穿梭機》於1982年2月1日啟播，第一代主持分別是擔任「機長」的張國強，以及擔任「副機長」的方家瑩，不過方家瑩只是主持了約三個月，從4月底便改由譚玉瑛接替她在節目中的「副機長」工作。有指譚玉瑛當年是臨危受命，因方家瑩意外受傷後請辭，之後沒有再在幕前出現，據悉方家瑩其後轉行任職護士多年。方家瑩加入《430穿梭機》前曾任職空姐，她曾在《K-100》節目透露自己畢業後便報考空姐，在加入TVB前已做空姐約一年。