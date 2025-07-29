黑色暴雨｜10億歌手南區豪宅嚴重水浸有漏電風險：屋企水浸KOL

7月29日早上突如其來的大暴雨，天文台在早上九時左右，先後發出紅色及黑色暴雨警告，其中南區雨勢最大，每小時逾100毫米雨量。富二代男星旨呈（鄺旨呈）繼十號風球後，其30億赤柱豪宅再次出事，他在IG直擊豪宅水浸情況。



旨呈早前曾在影片曝光自己的南區豪宅。（IG@andy3think）

天台非常大！（IG@andy3think）

樂隊「享樂團」主音兼《全民造星III》40強歌手旨呈（鄺旨呈），參加比賽時節目已標籤他為「富二代」，他被揭家族身家逾十億、母親是上市公司現代健康科技（前稱現代美容）創辦人兼主席曾裕。家住赤柱市值近30億的4層高獨立別墅，大宅更自設「私人會所」，有大泳池、日式風呂及健身室等設施，相當奢華。

十號風球韋帕襲港期間，旨呈的住所遇上爆玻璃意外！（IG@andy3think）

十號風球韋帕襲港期間旨呈住宅爆玻璃，他更影住一地玻璃碎。（IG@andy3think）

旨呈表示：「屋企大屋天台停車場嘅擋風玻璃全部破裂，而家我成個前花園都係玻璃！」（IG@andy3think）

早前10號風球吹襲，旨呈赤柱豪宅天台已嚴重受損，相隔不到半個月又迎來黑色暴雨，旨呈在限時動態黑底白字留言：「喺未瞓醒嘅情況下，勁多人DM，我知啦我知道黑雨啦。轉頭同大家報導屋企水浸嘅情況。屋企水浸KOL。」及後拍下多段家中水浸情況，幾部洗衣機都浸在水中，旨呈穿涼鞋走動積水沒過腳背，相當誇張。見到有不少電掣，隨時有漏電風險相當牙煙，他用手比劃積水與電掣距離留言：「未使死住仲有咁多位，距離全屋觸電仲有一段距離，天台開始失守但仲頂得住。」

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）