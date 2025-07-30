67歲金馬影后新作面部圓潤身形臃腫　勇敢展現素顏獲讚優雅地老去

現年67歲的恬妞宴會毋庸置疑，早已在19歲時奪得金馬影后殊榮，其後於80、90年代紅遍港台，近年甚少作幕前演出，閒時與好友聚首，生活低調寫意。恬妞上一次在港露面，已是去年為電影《出租家人》現身宣傳，現時主力在內地發展，而有份主演的內地網劇《朝雪錄》近日推出，劇集在內地熱播，而恬妞的最新狀態引起網民熱議。

恬妞。（視覺中國）

恬妞年輕時風情萬種。（視覺中國）

恬妞近年甚少幕前演出。（微博照片）

恬妞上一次在港露面，已是去年為電影《出租家人》現身宣傳。（資料圖片）

恬妞在《朝雪錄》中飾演「大長公主」一角，氣質高貴優雅之餘，同時更散發皇室氣場。不過恬妞因面部鬆弛圓潤兼身形發福而嚇窒不少網民，劇中近鏡看起來蒼老了很多。恬妞去年暑假拍攝劇集時，曾在微博分享開工辛酸：「每天單單梳個大長公主頭髮2小時起跳，再配合39度高溫中的拍攝，收工後打開大長公主的蒸籠頭可端出一籠上湯小籠包，回到洒店又痛又癢只有自我治療」。恬妞當時公開了素顏按摩頭部的影片，面露皺紋及雀斑，大方展現真實一面。

恬妞在《朝雪錄》中飾演「大長公主」一角。（小紅書）

劇中近鏡看起來蒼老了不少。（小紅書）

恬妞在《朝雪錄》中飾演「大長公主」一角。（微博）

恬妞在《朝雪錄》中飾演「大長公主」一角。（微博）

當時不少網民指恬妞優雅地老去，並大讚她自然又可愛：「果然每人老了也是老美人」、「妞姐這太可愛了」、「這樣真實的有歲月感的美反而更能打動人」、「恬姐依然優雅，願歲月溫柔以待」，更有網民網民認為恬妞已67歲，太瘦反而更顯老。

恬妞勇敢展現素顏。（微博）