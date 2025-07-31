黃建東44歲生日大膽與人妻戴夢夢擁吻　女方發福不少疑似有喜

TVB綠葉王黃建東近年憑《福祿壽訓練學院》成功彈起，扮嘢才華亦受到好評，主持工作更接踵而來。日前他迎來44歲生日，獲好友父母、楊明、莊思明、莊思敏、林鈺洧、周吉佩、林景程、戴夢夢以及其金融才俊等為他在豪宅中慶祝！

黃建東迎事業高峰。（ IG/@derekwong726）

二人關係極好！（IG/@derekwong726）

老公亦在場！（截圖）

當中，一向零緋聞的黃建東就大膽與人妻戴夢夢擁吻，事後戴夢夢留言：「我老公個反應好笑啲。」對此，壽星仔黃建東接受《香港01》訪問時就笑言不怕對方老公嬲：「唔怕唔怕，佢老公喺隔離𥄫住㗎，同埋呢班都係好close嘅friend嚟，個個都好熱情，個角度咁啱好似擁吻咋。」而身著寬鬆衣服的戴夢夢身形明顯發福不少，疑似有喜。2021年，戴夢夢突然宣布閃婚，並透露未婚夫是圈外人，從事金融工作，她當時甜蜜地公開表白：「走在一起，是一種緣分。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。」

人緣極好！（IG/@derekwong726）

而戴夢夢向來敢愛敢恨，最讓人深刻的一段情，自然是她與年長19歲Ricky的戀情，兩人在2015年被拍到拖手約會，當時Ricky仍是有婦之夫，戴夢夢因此被指介入他與太太的27年婚姻，形象大受影響。戴夢夢隨即大方承認與Ricky發展中，她指兩人光明正大，對方已與太太分居，自己並不是第三者。對於好友戴夢夢疑似有喜，黃建東稱：「係咩？我唔覺喎？因為主人家煮啲嘢食好好食，可能大家食多咗個肚脹咗。」

疑似有喜！（IG/@derekwong726）

對於好友成雙成對，黃建東有否被父母摧婚，他稱：「近呢幾年桃花運真係好差，冇呀識唔到人呀唔知點解。我所有人緣去咗工作嗰度，真係冇桃花運唔係講笑，冇再諗啦，希望工作順利，今年經濟差，好多公司都cut budget，所以都少咗好多司儀工作，我都明白嘅，今年生日願望都係希望個市好返，多啲工作，阿爸阿媽身體健康。」

工作順利！（IG/@derekwong726）

生日快樂！（IG/@derekwong726）

客戶好好！（ IG/@derekwong726）

備受重視！（ IG/@derekwong726）