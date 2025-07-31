百億港姐55歲雪山甜坐大髀冧靚仔老公　曾鬧出軌風波佗B感情躍進

現年55歲的郭可盈是「百億塑膠廠大王」之女，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，家族資產逾百億，郭可盈參選港姐雖三甲不入，入行後卻憑極佳觀眾緣在TVB登上頂流之列，與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為TVB四大花旦。

她與林文龍在2005年拍《萬里長情》開始拍拖，林文龍的知名度及出身背景稍遜一籌，不時被外界認為關係為「女尊男卑」。2009年5月驚爆出疑似林文龍與郭可盈的電話錄音，內容涉及男方在內地拍劇搭上女星董維嘉，並有合照及情信等流出，隨後林文龍在郭可盈陪伴下開記招否認偷食。僅僅4個月後，郭可盈便懷着4個月身孕與林文龍登上雜誌受訪影大肚相，力證情比金堅。今婚變風波過了16年，女兒林天若已15歲大，一家三口近日登上最高海拔3238米的瑞士雪山，郭可盈少女心坐林文龍大髀影相，甜蜜非常！

郭可盈同林文龍婚後育有一女。（IG@khy_official）

郭可盈擁凍齡美貌。（葉志明攝）

郭可盈與林文龍、女兒林天若登瑞士鐵力士峰，林文龍和郭可盈包得嚴實，卻難掩兩人熱情如火。郭可盈坐上林文龍大髀影相，在老公面前如少女一般，備受疼愛。郭可盈直指當地浪漫，「夏季登瑞士Mt. Titlis『鐵力士雪山』變成冬季雪景，贈送片片浪漫飄雪 Surprise....」

（IG圖片）

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林文龍曾受訪透露兩公婆相處之道，他指婚前婚後兩人都經歷感情風波，懷孕後郭可盈開始轉變，改變對夫妻情的看法。郭可盈指以往雙方性格都很自我，大家性格問題才導致危機，年紀大了明白兩人相處要互相遷就和體諒，對方對你好要更珍惜彼此。林文龍也指如不喜歡不會娶郭可盈回家；他又透露太太偶而發小姐脾氣，他作為老公應暗自提醒，「不要緊，因為你愛她，就由她」，忍讓令太太開心一點。