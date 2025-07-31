港產花美男長期食安眠藥神志不清　自爆聲音永久性勞損曾爆肺停工

現年38歲的洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線，高大靚仔的他大受歡迎，更憑一首《彌敦道》爆紅，風頭一時無兩，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊。近年洪卓立因暴脹達200磅而引來外界擔心其身體狀況，日前他在IG同網民大玩Q&A，更自爆長期食安眠藥，甚至出現神志不清的情況！

近年洪卓立身形完全不同。（IG@hungcl）

洪卓立於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，全場爆滿。（IG@hungcl）

洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線。（視覺中國）

當年真係青靚白淨！（IG@hungcl）

走花美男路線。（視覺中國）

洪卓立現身佛山登台。（IG@hungcl）

在內地開騷。（IG@hungcl）

不時分享日常生活。（IG@hungcl）

洪卓立日前在IG限時動態寫道：「喜歡聽故事的我，很久沒當樹窿。」不少網民隨即留言分享自己的故事，而洪卓立亦有回覆，為網民解答工作、感情、家庭等方面的問題，當中他就直言對感情抱隨緣態度，希望「找個可以長相廝守的人」，又透露聲音永久性勞損，但仍希望繼續唱歌，帶正能量給觀眾。有網民問道：「人生中有沒有一些令你覺得後悔的事？」洪卓立就自爆因長期食安眠藥而有依賴性：「現在甚至吃了也睡不到，吃了安眠藥會神志不清，做出一些我都解釋不到的事情，試過早上看到一碗煮好的麵放在桌上，但是是放太久吸乾了水的，就是煮完太累又走去睡覺。」所以他亦奉勸大家放鬆心情，不要依賴食安眠藥。

大玩Q&A。（IG截圖）

回覆網民。（IG截圖）

洪卓立對感情抱隨緣態度。（IG截圖）

聲音永久性勞損。（IG截圖）

長期食安眠藥而有依賴性，甚至出現神智不清的情況。（IG截圖）

洪卓立當年在事業高峰期曾因病停工休息近兩年，甚至誤傳死訊，雖然其後他積極復工，但成績一般，2021年5月他在內地拍戲期間突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過十分鐘兼口吐白泡，情況令人非常擔心。其後洪卓立返港治療休養，但就一度「潛水」半年，令不少粉絲十分擔心。之後洪卓立在IG交代身體狀況，他透露一邊聲帶肌肉彎曲，要養聲休息。前年洪卓立宣布與Hillary劉沛蘅分手後首度出席公開活動，但暴脹身形就嚇窒網民，更慘被指「肥到冇頸」，當時他就透露是為增磅增肌到200磅，其後再進行地獄式減肥，但又因腰傷關係完全停止了重訓。去年洪卓立曾一度減磅成功，清減不少，但早前他上載獻唱陳慧嫻金曲《千千闕歌》的片段，又被指身形暴脹變化太大，而且嚴重A字膊，不過洪卓立就自言沒有容貌焦慮：「如果不是當幕前，我應該會是個二三百磅的超級肥佬，因為我實在太喜歡吃東西。」

宣傳。（IG@hungcl）

依然靚仔！（IG@hungcl）

曾因病被迫停工休息近兩年。（IG@hungcl）

洪卓立於2021年5月底在內地拍戲時突然抽搐暈倒，從高處墮下昏迷超過十分鐘更口吐白泡，情況令人非常擔心。（英皇提供）

前年11月洪卓立分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。（資料圖片）

洪卓立分手後身形暴脹幾個碼。（IG@hungcl）

洪卓立指辛苦練來的肌肉去，因為自己不小心觸碰舊患腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。（IG@hungcl）

去年一度清減不少，但仍面圓圓。（IG@hungcl）

在內地舉行巡迴演唱會。（IG@hungcl）

身形比之前明顯清減不少！（IG@hungcl）

顏值回歸！（IG@hungcl）

有網民指洪卓立嚴重「A字膊」。（影片截圖）