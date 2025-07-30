溫碧霞59歲生日派對側身性感極震撼　老公對養子一奇怪舉動惹熱議

溫碧霞 (Irene) 是圈中的「美魔女」，雖然她早已青春不再，但她的身材和皮膚均比真實年齡年輕得多。溫碧霞除了人靚心地亦好，她於2000年嫁給富商何祖光，婚後兩人未有生育，2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，更尋找醫生把他的皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫（Xavier），一直視如己出地照顧。今日是溫碧霞59歲正日生日，她的老公和養子日前就為她舉行了生日派對慶祝。

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

溫碧霞與丈夫何祖光收養愛子Xavier後視如己出。（溫碧霞IG圖片）

有網民於社交網分享了生日派對當日的一段視頻，片中可見溫碧霞打扮性感，尤其是側身更是誘人。她與老公以及養子站在汽球裝置前面，一起合照並準備切生日蛋糕。原本溫碧霞的老公與養子同站在她的右手邊，她的養子想親她的臉頰，但沒有親上。此時溫碧霞老公突然一手從後面扯住養子的衣領，將他拉開了一下，之後溫碧霞便叫養子過去站到她的左手邊。她又叫老公和養子各親她一邊臉，她的養子親了她，但她的老公並沒有親她，一家三口隨即影了合照。溫碧霞老公扯養子衣領拉開他的舉行惹來網民熱議，有網民就解釋是因為他往後退時失去了重心，才伸手拉一拉養子來平衡身體以免跌倒。

溫碧霞側身勁性感。(抖音)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)

溫碧霞生日派對上她老公的舉動惹熱議。(港劇表妹@小紅書)