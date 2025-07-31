離巢視帝夫妻出活動一說話獲讚對TVB有情義　曾被嘲廢帝靠老婆養

現年55歲的兩屆TVB視帝鄭嘉穎，於2018年迎娶細自己22年的港姐冠軍太太陳凱琳（Grace），婚後兩人積極造人，誕下3個高顏值小朋友，一家五口美滿幸福。陳凱琳婚後轉型社交平台，形象健康的她深受客戶歡迎，接Job接到手軟，成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照，非常威水。而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，轉型住家男。最近兩公婆合體搵銀，到大馬出席活動，期間鄭嘉穎對舊東家TVB一句說話，獲讚有情有義。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

兩公婆非常sweet。(IG@ghlchan)

陳凱琳成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

鄭嘉穎則轉型「住家男」。(IG@ghlchan)

鄭嘉穎和太太陳凱琳近日在馬來西亞頻頻被野生捕獲，原來他們日前應邀「夫妻檔」到當地出席米線品牌活動，二人當日一身紅噹噹情侶裝打扮襯到絕現身，吸引大批市民圍觀，場面墟冚，鄭嘉穎更全程拖實太太，並在對方身旁作保護，非常貼心。

鄭嘉穎和太太陳凱琳近日在馬來西亞頻頻被野生捕獲。（小紅書）

兩人日前應邀「夫妻檔」到馬來西亞出席米線品牌活動。（小紅書）

鄭嘉穎貼身保護太太。（小紅書）

然而，鄭嘉穎過往拍過多套繪炙人口的經典TVB劇，故在深受港劇影響的大馬有極高人氣，儘管和太太已先後離巢，但向來少說話的他，竟仍在今次活動上為娘家宣傳，令人意想不到，鄭嘉穎感性表示：「大家都係細細個睇TVB，我哋喺TVB嘅時候，一年嚟好多次馬來西亞宣傳嘅，咁馬來西亞已經好似係另一個屋企，非常熟悉，好似見返老朋友咁樣！睇返多啲TVB嘅劇喎，雖然我無拍了而家，但大家繼續支持TVB啊。」而陳凱琳則如小粉絲般站在旁邊，笑住聽老公講話，夫妻互動溫馨。

鄭嘉穎分享以往在TVB的時候，一年去很多次馬來西亞宣傳。（小紅書）

稱馬來西亞已成為他另一個家。（小紅書）

鄭嘉穎的言論獲得不少大讚：「有情有義的鄭嘉穎，平時話不多，但是任何時候都有幫TVB宣傳」、「比起那些離開大台就抹黑，顯得更有情意，識得飲水思源。」

鄭嘉穎不忘為舊東家宣傳。（小紅書）

叫大家看多點TVB。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

另外，陳凱琳如今成為最炙手可熱的KOL，活動上她也「逼宮」老公，說大家都很想看他拍網上的短片。鄭嘉穎直接拒絕，直言：「我真係唔得架，你話畀本劇本我，拍套電視劇或電影就有把握，如果係老婆嗰啲短片，我點夠佢嚟呀。」趁機暗讚老婆，逗得對方非常開心。

活動上陳凱琳「逼宮」老公，說大家都很想看他拍網上的短片。（小紅書）

鄭嘉穎直接拒絕。（小紅書）

事實上，鄭嘉穎近年「轉型」成為「住家男」，將更多時間投入家庭生活，減少接拍影視作品，專注陪伴三個孩子成長，與做KOL做到風山水起的太太成鮮明對比，早前陳凱琳落力直播賣貨時，有網民甚至調侃她：「密密工作養鄭嘉穎」，又揶揄鄭嘉穎「視帝」變「廢帝」：「要養鄭伯馬不停蹄工作鄭視帝變鄭廢帝」。

鄭嘉穎與太太陳凱琳非常恩愛。(IG圖片)

早前陳凱琳落力直播賣貨被捕獲，有網民忍不住調侃：「密密工作養鄭嘉穎」。（小紅書）

早前陳凱琳落力直播賣貨被捕獲，有網民忍不住調侃：「密密工作養鄭嘉穎」。（小紅書）

不過鄭嘉穎懶理閒言，他也曾坦白對粉絲說，未來作品可能不會太多，因現在家庭對他來說比較重要。陳凱琳也曾在訪問中表示，夫妻倆分工明確，彼此支持對方的選擇，並強調家庭幸福才是最重要的。可見兩公婆互相配合，經營夫妻關係有道，有時又一起在社交平台放閃，Sweet到爆！

陳凱琳成為最吸金KOL，真的賺到笑。（IG@ghlchan）