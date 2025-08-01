貨車界女神低調行街被捕獲難掩星味　入行多年黑氣纏身件件大鑊嘢

前英皇小花鄭希怡（Yumiko）當年以唱跳歌手身份出道，一曲《相對濕度》唱到街知巷聞，後來更成為貨車界神曲，她亦因此被封「貨車界女神」。惟之後發展平平，鄭希怡於2014年與化妝師老公梁學儲結婚，翌年誕下可愛女兒「梁浸浸」。近年鄭希怡長駐內地，曾參與真人騷《乘風破浪的姐姐》、劇集《繁花》等不少節目，為方便工作，她更於2020年舉家移居上海，居住連花園獨立屋，生活幸福又愜意。

前英皇小花鄭希怡（Yumiko）當年以唱跳歌手身份出道，一曲《相對濕度》唱到街知巷聞，後來更成為貨車界神曲。（《相對濕度》MV截圖）

梁浸浸轉眼已經10歲，一家三口美滿幸福。（IG@yumiko.chengy）

鄭希怡為方便工作，於2020年舉家移居上海，居住連花園獨立屋。（IG@yumiko.chengy）

43歲的鄭希怡向來被讚保養得宜，近日有網民在社交平台分享在尖沙嘴偶遇她的照片，再次印證這一點。相中，鄭希怡頭戴Cap帽、花著淡妝，身穿一件白色T-Shirt，下身配搭闊腳牛仔褲，一身打扮簡約又能突顯其高䠷身形。雖然早前宣佈廣州個唱延期，但從合照所見，鄭希怡與網民合照時笑容燦爛，心情似乎未有太大影響。

鄭希怡曾參與《乘風破浪的姐姐》。（微博@乘風破浪的姐姐）

鄭希怡於《繁花》裡雖然僅為客串戲份，但亦有一套蛇紋西裝造型及黑色皮褸造型。（《繁花》劇集截圖）

鄭希怡被讚保養得宜。（IG@yumiko.chengy）

fit爆！（IG@yumiko.chengy）

該網民也大讚鄭希怡真人靚女，開心分享：「今天在海港城，走著看到對面一個人好漂亮的女生，越來越像個明星，然後對視了一下，勇敢 say hi，拍了一張照片，#香港 #偶遇明星 #鄭希怡 本人真的超美，高高瘦瘦的」。

鄭希怡近日在尖沙咀被捕獲。（小紅書）

網民大讚鄭希怡真人超美。（小紅書）

鄭希怡早前興奮宣布處女內地巡唱，首場8月在廣州舉行。未料到日前主辦方突然宣布「因演出大型定制舞美設備進場受限，且實際可用的搭建及綵排時間無法滿足演出要求，決定本次廣州演出延期。」對於有傳因為門票滯銷，鄭希怡親自在社交平台留言：「唔好意思，8月16日的演唱會要改期了。對上一次開show已經係20年前，今次對我黎講，唔只係一個商業演出，而係記錄我這20多年的成長歷程，有好多畫面想要實現。但和主辦方意見有些不統一，大家商量後，決定延期。」她又表示：又表示：「已經到了一個該成熟的年紀，但還是這麼不妥協，不將就，實在改不了這該死的任性。我只希望呈現出来的，能夠不留遺憾，請原諒我這個處女座。消息出咗之後，好多Fans都DM我，關心和慰問我，真係好感動。放心，我👌！」

鄭希怡（Yumiko）原定8月在廣州開演唱會。（IG@yumiko.chengy）

鄭希怡（Yumiko）廣州演唱會宣布延期。（微博圖片）

鄭希怡（Yumiko）回應演唱會延期。（IG@yumiko.chengy）

除此之外，鄭希怡入行以來也經歷不少「黑仔事件」，而且鑊鑊新鮮和鑊鑊甘。當中，有指她出道不久就獲成龍送贈限量版名錶，因而傳出緋聞，更指她被公司上下稱為「龍嫂」。被叫「龍嫂」多年，但鄭希怡就未曾出演過成龍的電影，有網民就替她感到不值！

Yumiko被叫「龍嫂」多年！（IG/@yumiko_chengy）

而最不幸的就是「東華甩褲事件」，在2006年鄭希怡與與錢嘉樂、黃德斌、胡定欣和模特兒Amanda S.合作演出空中飛人表演。期間卻發生意外，錢嘉樂以雙手抱著鄭希怡腿部時，鄭希怡的長褲突然鬆脫，鄭希怡從高處跌落安全網，露出黑色T-back。當時不少網民爭相把有關片段放上YouTube分享，令該片一度成為YouTube全球點擊率最高的短片。

Yumiko為做善事出盡力！（YouTube截圖）

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一波未平一波又起，在2007年鄭希怡於加拿大多倫多的電視節目《新秀歌唱大賽多倫多選拔賽2007》現場直播中，疑因表演跳舞時過度落力及動作太大，導致tube top下滑，直播期間不幸當眾露出兩點，令全場觀眾嘩然。露點事件後，有傳她被英皇因此冷待，而她亦減少舞台演出。

加拿大不幸走光！（YouTube截圖）

之後，她在2011年在微博貼上一張和友人 BB玩耍的相片，她用手穿在 BB工人褲的帶子，然後一手抽起 BB扮闊太挽名牌袋，接着還留言笑稱：「我的新手袋， TATA-BABY。」不過 BB卻被她扯起露出痛苦神情，結果有網友留言狂轟她：「虐待兒童！」

BB表情痛苦！(網上照片)

在2012年，鄭希怡為好友應采兒慶祝生日，一大班朋友一起到泰國布吉遊玩，怎料樂極生悲，她們玩得太投入，在3樓沒有圍欄的露台上拍照時，鄭希怡與應采兒不慎失足跌到1樓落泳池旁的山坡，鄭希怡傷及頸椎，更暈昏了兩天險沒命。

好彩冇事！（IG@yumiko_chengy）