今晚有歌廳｜姚卓菲少女舞姿High爆全場　顏志恒談離奇失戀經過

今晚有歌廳｜TVB無綫清談加音樂節目《今晚有歌廳》，由周國豐、支嚳儀（支支）、黃劍文、顏米羔主持，逢周日晚10點半翡翠台播映。8月3日晚播出一集的嘉賓是《中年好聲音》顏志恒及《聲夢傳奇》姚卓菲Chantel，主題是「夏天嘅回憶」。



今集嘅嘉賓係Chantel同顏志恒。（TVB無綫圖片）

8月3日星期日晚播出一集的嘉賓，是《中年好聲音》顏志恒及《聲夢傳奇》姚卓菲Chantel。今集主題是「夏天嘅回憶」，演唱歌單為：《夏日寒風》顏米羔、《夏日傾情》顏志恒、《KMC》姚焯菲、《全身暑假》姚卓菲、《夏日之神話》顏志恒+黃劍文；Chantel獻唱新歌《KMC》及容祖兒《全身暑假》兩首輕快作品時，不但大晒甜美聲線，還展現活潑可愛「少女舞姿」，成功令全場氣氛High爆。

Chantel真係好活潑。（TVB無綫圖片）

Chantel真係好活潑。（TVB無綫圖片）

Chantel真係好活潑。（TVB無綫圖片）

今晚有歌廳｜Chantel大方公開喜歡男仔類型

今集周國豐及支支就「失戀」及「暑期工」兩個話題向兩位嘉賓作出搞笑提問，周國豐問18歲的Chantel有否試過失戀時，Chantel第一反應竟是傻笑兼帶點尷尬青澀，同場的顏志恒、顏米羔及黃劍文即時忍不住哈哈大笑，周國豐亦笑言Chantel「呢個笑容」可圈可點。Chantel之後透露覺得自己沒有失過戀，並直豎食指裝作有霸氣地一再強調：「我覺得我未經歷過呢樣嘢！」但就坦承試過暗戀男同學，並笑言當時暗戀得相當低調：「一開始都唔敢同朋友講，因為會好驚，你知嗰啲推嚟推去，叫你『去啦去啦！』，好驚呢啲。」又大方公開喜歡男仔類型：「其實我鍾意比較靜嘅人。」以及「我一定要由朋友開始。」想知Chantel當年暗戀詳情，就要密切留意節目。

到底咩事笑成咁，好想知。（TVB無綫圖片）

到底咩事笑成咁，好想知。（TVB無綫圖片）

顏志恒則透露自己只經歷過一次失戀，分手原因更與「讀書成績冇進步」有關，相當離奇，令支支忍不住吐槽：「其實佢補習老師嚟架喎。」到底顏志恒當年的失戀經過是怎樣？

顏志恒嘅失戀故事相當「學術性」咁。（TVB無綫圖片）

顏志恒嘅失戀故事相當「學術性」咁。（TVB無綫圖片）

談到暑期工話題，Chantel透露現時的工作正是她的暑期工，並自揭自己是睡寶寶，所以這份暑期工最難的地方是捱夜：「我係習慣好早瞓嘅人。（睡寶寶？）我係，去到好夜嘅時候我會開始發呆，我會唔講嘢，咁大家就會『死喇，佢要瞓覺喇…』。」至於顏志恒的唯一一次暑期工，則是在酒樓工作，他直指當時不但煮飯（皆因是大鑊飯）很大工程，每日更要花費大量氣力及要眼明手快。想知更多詳情，及親眼目擊Chantel多到滿瀉的甜美可愛笑容，敬請期待本周日晚播出的《今晚有歌廳》。

成地都係Chantel可愛表情包。（TVB無綫圖片）

成地都係Chantel可愛表情包。（TVB無綫圖片）