袁偉豪工作量大減 未敢放慢腳步保持最佳狀態：唔係話冇劇拍

袁偉豪（Ben)和劉佩玥（Moon)今日（31/7）現身電視城出席《2025香港小姐競選》候選佳麗外景出發拜神。阿Ben和阿Moon將會率領14位候選佳麗出發到馬來西亞檳城取景拍攝。Ben接受《香港01》訪問時表示：「而家最重要就係執好啲行李先，始終都係一個港姐嘅騷，咁所以要做好呢份工作。（今次攞正牌望女仔？）哈哈，我諗應該望嘅就望，唔應該望嘅就唔望囉。其實都可以用唔同嘅角度去欣賞嘅。」身邊阿Moon笑言：「答得好好。」

袁偉豪和劉佩玥率領14位候選佳麗出發到馬來西亞檳城取景拍攝。（陳順禎攝）

Moon接著說：「其實我見到一班嘅佳麗令我諗起自己以前參選港姐嘅情景，係幾令自己感觸。尤其見到佢哋不斷咁改變同進步，我係好感動。」對於早前向外透露節目中透露因TVB高層人事調動，令工作量大減未有劇拍。阿Ben表示：「其實大家要搞清楚，未有，同冇係兩樣嘢嚟。其實基本上每拍完一套劇，就等下一套劇，咁所以係未有工開住，唔係話冇劇拍。同埋件事都講咗咁耐，大家仲咁關心，搞到我都唔好意思，我只係講出而家個現象，變咗大家唔需要太過擔心。同埋趁呢段時間，都要好好保持個狀態，到有工開嘅時候，就以最佳狀態示人。」