42歲離巢視后外地拍劇病倒孤立無援　自爆敲已婚監製門獲貼身照顧

42歲視后李佳芯（Ali）離巢後自組工作室自行接Job，出發到大馬21日拍電視劇《義和》。可是開工期間竟「打敗仗」生病食近10種藥，包括止痛藥、醫治喉嚨痛的藥，令觀眾大為憂心。幸而李佳芯已康復不少，日前拍片自爆在大馬拍劇期間獲已婚監製貼身照顧！

有指多間公司向ALI李佳芯招手，問出超豐厚條件。 （IG：@aliaime）

Ali李佳芯與好拍檔黎諾懿，在馬來西亞拍劇兼出活動搵真銀。（IG：@aliaime）

李佳芯日前與黎諾懿拍片分享大馬拍劇日常。李佳芯又捧又讚尊稱黎諾懿為「黎監製」，透露獲對方貼身照顧，她說：「呢21日最重要係得到黎監製照顧關懷，當我老人家咁樣推我出去曬太陽！」李佳芯拍片期間仍有兩聲咳，但她透露康復進度良好。

ALI李佳芯心情相當好。（IG：@aliaime）

李佳芯為新劇角色特登剪短頭髮。

李佳芯指，病情最嚴重的時候要到黎諾懿家中「配藥」，她笑言：「佢屋企變咗藥房咁，我咳得最勁嗰段時間，因為冇辦法一定要食藥，咁去佢嗰度敲門話：『唔該我要配藥啦，醫生。』咁坐咗喺度排隊配藥啦！」黎諾懿又稱許多人致電他關心李佳芯，他憶述：「好多人成日打嚟問我佢係咪好唔舒服，我話唔使擔心，好返啦！」

李佳芯去年離巢TVB結束12年賓主關係，一度傳出三間公司向其招手，開出7位數加盟費，外加6位數包薪吸引，最後李佳芯決定自組「李佳芯工作室」。李佳芯離巢前獲安排夥拍視帝譚俊彥拍攝新劇《麻雀樂團》，本月終於播出。李佳芯缺席近日宣傳活動，似乎決心與TVB劃清界線。

李佳芯自爆咳得最嚴重的時候，要去黎諾懿屋企「配藥」。（影片截圖）

李佳芯尊稱黎諾懿為「黎監製」。（影片截圖）

李佳芯怒罵譚俊彥老牛食嫩草。(《麻雀樂團》截圖)

李佳芯。（IG@aliaime）

11月27日是Ali李佳芯42歲生日。（IG：@aliaime）

李佳芯。(ig@aliaime)

ALI李佳芯是廣告商寵兒吸金力十足。 （IG：@aliaime）