40歲戴夢夢宣布造人成功　歷盡艱辛打過三百針：無數次努力與失敗

恭喜恭喜﹗2021年與圈外男友Kyle拉埋天窗，現年40歲的戴夢夢，8月1日在IG宣布造人成功，並分享家居孕照大曬幸福。



戴夢夢2021年尾宣布結婚。（IG@dreamon_mon）

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戴夢夢轉眼結婚3年半終造人成功難掩喜悅：「我們終於由兩個人，變成三個人啦❤️❤️❤️這一刻，我真的好開心，也非常感恩上天賜給我們這份珍貴的禮物🎁這一路走來並不容易，經歷過無數次的努力與失敗，經歷過希望與失望，但我們一直沒有放棄，終於迎來這個奇蹟🥰這段日子，真的衷心感謝一直支持我們的家人和朋友，（我知道他們心裏面都替我焦急😅，有的為我拜神🙏❤️有的為我祈禱🙏❤️）真的非常非常感謝🙏🫶🏻🥰」

戴夢夢更透露自己經歷過無數次努力與失敗才成功陀B，為懷孕打過三百針﹗更以HASHTAG透露BB是IVF試管嬰兒：「當然最重要要感謝專業又細心的醫生團隊，每一個崗位的人都好緊要🥹這一路上，每一步、每一關都好需要你們的協助🥹真的「關關難過關關過」🤭🤭最後，很感恩大家陪伴著我們，一齊見證這份幸福的來臨🥰#我準備做媽媽啦#他準備做爸爸啦#願你平安健康成長#IVF #IVF寶寶 #新生命的來臨#打過三百針 #熟手技工 #媽媽的偉大#生仔真的不簡單 #蛇寶寶🐍」