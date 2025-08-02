千禧男神一家亞馬遜森林探險名模老婆罕露面　全家衣着裝備惹爭議

現年50歲的吳彥祖 (Daniel) 是一代男神，少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生，絕對可以用頂級神顏來形容。他自從參演了第一套電影《美少年之戀》之後便一炮而紅，亦奠定了他的男神地位。吳彥祖與混血名模Lisa S.於2010年結婚至今15年依然十分恩愛，他曾不止一次在IG出post公開向太太發表愛的宣言，非常之sweet。Lisa於2013年為吳彥祖誕下寶貝女兒Raven，一家三口生活幸福。

吳彥祖與老婆Lisa S.。(IG圖片)

吳彥祖與太太Lisa S.攜同11歲女兒吳斐然（Raven）出席格林美獎盛會，並罕有分享一家三口的合照。（Lisa S. IG圖片）

近年吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）一起出席首影禮。（視覺中國）

吳彥祖雖然工作忙碌，但他一有時間便會陪伴家人。月前他們一家三口便到了亞馬遜森林探險，吳彥祖昨晚於社交網分享了此時旅程的一段短片，以「Family Trip | 探險亞馬遜！」為標題，發長文寫道：「在上個月的family trip中，最難忘的就是探訪亞馬遜叢林。當我們從聖保羅這座大城市飛往亞馬遜，從舷窗望出去時，我明白了為什麽這里被稱為“地球之肺”。目光所及之處盡是郁郁蔥蔥的綠色樹木，在飛行途中一直延綿不絕地伸向四面八方。正值雨季，亞馬遜河河水豐盈。你在視頻中看到的河里的那些植物，其實是淹沒在水下的樹冠，而森林的地面在水下約20-30米深的地方！」帶大家一起感受這次的探險之旅。

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖續寫道：「一次徒步中，我們劃著獨木舟穿過河流，然後穿越茂密的叢林去探索一些洞穴。這個時候天開始下雨，徒步變得更加艱難，但也增添了幾分魔幻色彩——水珠滴落在周圍的葉片上，與森林本身的聲音共同譜成了一曲交響樂。途中有些艱難險阻，也有些令人心驚的時刻，但我們最終還是成功抵達了洞穴。洞內濕滑不適，但洞穴之美讓這一切都變得值得，這是一次我們全家將永遠銘記的旅程！#穿越熱帶雨林 #亞馬遜雨林 #體驗大自然 #戶外徒步」。片中吳彥祖老婆Lisa S.罕有現身，素顏出鏡的她狀態絕佳。有不少網民就驚訝他們一家的裝備表示：「去雨林都不穿防蚊褲防曬衣嗎？」、「天哪！亞馬遜穿的這麽隨意，也許裝備都齊全的吧，只是拍這幾十秒視頻把裝配卸了。」

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)

吳彥祖與老婆及女兒到亞馬遜森林探險。(小紅書)