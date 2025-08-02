前亞視小花心淡離巢TVB　曾做酒樓知客星途坎坷：人生冇乜大不了

現年60歲的寶珮如（Baby）入行37年，曾因遇上車禍導致毀容，經歷多次手術，才重返娛樂圈。寶珮如於2018年透過袁潔儀引薦，獲監製黃偉聲賞識，其後加盟TVB，早前在社交網透露決定與TVB不再續約：「感恩 #黃偉聲監製，比機會讓我進入TVB工作剛好6年。大開眼界感受這大家庭，但今天決定唔續約離開...漫長人生有好多光陰位，放下執著前行，明天一定會更好！」更Hashtag #期待有更好嘅工作和#人生冇乜大不了。

心淡離巢！（IG/@babybohkartist）

寶佩如在TVB作品並不多。（IG/@babybohkartist）

寶珮如接受鍾慧冰訪問，她坦言當初為了初戀男友駱達華才入行。（YouTube@《冰姐的花樣人生》）

寶珮如曾接受鍾慧冰訪問，她坦言當初為了初戀男友駱達華才入行。當時在九龍塘一間酒樓做知客的寶珮如，自問冇美貌、冇智慧，未有資格參加選美，於是膽粗粗瞞住駱達華參加歌唱比賽，「入咗30名，入唔到15名，就係周太（周梁淑怡）打畀我，佢即刻話『有冇興趣入娛樂圈呀？』我梗係仆到去，就係咁。」不過二人相戀15年，因男方無意結婚，最終分手收場。

寶珮如年輕時戀愛腦，怕男友駱達華不忠，所以決定入行睇住對方。（IG@babybohkartist）

寶珮如認識第二任男友，熱戀半年時，二人於1999年一同遇上車禍，導致下顎面骨盡碎、毀容兼盤骨碎裂，同時影響行路，寶珮如花七年時間才逐漸痊癒，寶珮如直認冇開心過，但亦沒有埋怨，「意外邊一個都唔想。」可是，她不諱言現時坐車快些少都會驚。之後，寶珮如於2011年與年輕4歲的圈外人鄧秋雄閃婚。

雖然在歌唱比賽落敗，但寶珮如獲周太（周梁淑怡）相中，問她有冇興趣入娛樂圈。（IG@babybohkartist）

寶珮如一入行就有得孖住大姐明做主持。（IG@babybohkartist）

寶珮如讚駱達華為人浪漫，Fans寫信給他，他每一封都會親自回信。但之後她說了句：「可能對出面識嘅朋友都浪漫。」意有所指。（YouTube@《冰姐的花樣人生》）

寶珮如與初戀男友駱達華再見亦是朋友。（IG@babybohkartist）

寶珮如透露自己離鄉別井大半年，要在朋友家中廚房打地鋪，但駱達華一次都沒去探望自己。（IG圖片）