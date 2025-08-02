昔日名模慨嘆市道差搵食艱難北上求出路　轉型從事呢項工作搵真銀

陳嘉容曾是香港的Top model，身為名模的她曾經為不少國際時尚品牌行時裝騷，以及珠寶騷等，工作接個不停。可是近年經濟不景氣導致市道低迷，各行各業都大受打擊，就連模特兒行業的發展亦大不如前，已很難找到工作機會。陳嘉容曾概嘆搵食艱難，為了尋找工作機會，早年已決定北上發展，並轉型去當導師，近期也開始了直播帶貨。

名模陳嘉容。(ig圖片)

名模陳嘉容。(ig圖片)

名模陳嘉容。(ig圖片)

日前陳嘉容受到珠寶品牌的邀請，參加了該集團於北京及武漢天然鑽石工作坊及擔任另一珠寶品牌培訓講座的導師。在活動中，陳嘉容分享了禮儀和儀表的重要性，並濃縮了她30年的時尚經驗，介紹了四套經典造型，和大家分享如何將天然鑽石與日常造型搭配，提升個人魅力。陳嘉容表示： [做了十多年的禮儀教學，今次最大的挑戰是要在北京這個說最正宗國語的地方演講，因此我也請了位國語老師在演講前密集地惡補我的港普，不過也有些蝦碌時候，例如說到金飾設計是『拉絲』款式時，引起了一陣笑聲，慶幸也為了現場增加了些氣氛，哈哈！」

陳嘉容擔任導師。

陳嘉容續說：［近期我也因為這個工作，將我放在保險箱多年的珠寶拿了出來，才發現應該多點配戴，放在保險箱太浪費了！人生就如同鑽石，應該好好展現自己，而不是把自己藏起來。看著璀璨的天然鑽石，提醒我們要勇於學習、成長和歷練，努力呈現最好的自己，讓我們的光芒閃耀。]