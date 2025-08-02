鍾柔美首度開腔回應拍拖傳聞　否認男方觸臀部：冇呢種感覺

聲夢小花鍾柔美早前被拍到與一名穿背心的男仔在戲院一同睇戲，雖然兩人戴著口罩和帽子保持低調，但在電影散場後，兩人於暗黑的通道中互動親密，男方被拍到輕觸鍾柔美的臀部及肩膀，甚至依偎在她的肩膀上，舉止甜蜜如熱戀情侶，事件引起外界關注。

鍾柔美開腔回應拍拖傳聞。（葉志明攝）

今日（2/8）鍾柔美（Yumi)現身金鐘出席品牌活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰個男仔係我同學嚟，至於近距離接觸呢，係因為我呢個男同學本身係好有風度，佢喺學校都好照顧同學，變咗就唔係真係好似影出嚟嗰種近距離接觸。咁所以大家千祈就唔好誤會，如果真係有啲咁近距離接觸嘅話，我係會出聲。（佢係你師兄？）唔係，佢係同我同一科嘅，大家喺學校認識。」

鍾柔美出席活動。（葉志明攝）

被問到有否空間發展？Yumi表示：「真係冇發展空間。（公司俾壓力？）咁又唔係，一定唔係公司嘅壓力，反而我係好清楚自己要啲咩，所以如果，真係萬一有啲咩嘅決家，我就一定會同大家講。（男同學係你鍾意嘅類型？）我又冇諗咁多，因為我純粹當佢係同學。（你覺得佢對你有冇意思？）我覺得冇，壓於話佢挨埋嚟嗰啲片，可能我太矮，聽唔到佢講嘢，變咗每一次佢同我講嘢都要挨低個身。（事後有可被公司照肺？）咁又冇話，我都係照白照直同公司講。（男方被拍到輕觸臀部！）如果我真係感受到，我一定會避開，但我完全冇呢種感覺，我自己係最清楚。」