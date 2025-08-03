徐錦江患嚴重抑鬱症逾20年　徐太爆丈夫遇地震躺平：等待死亡

現年63歲的徐錦江因拍三級片而患上抑鬱症及躁狂症，早前接受內地節目《瑞私拜》訪問時，透露年輕時曾兩度自殺，幸而都被太太殷祝平（螞蟻姐）救回來，亦因在太太的鼓勵下開創以藝術為主的工作室，寄情畫畫與不定期開設畫展，病情才得以好轉。日前徐太在抖音憶述兩次見到徐錦江萬念俱灰欲尋死的情景，令人心酸。

徐錦江近年多以藝術家身份出現。（徐錦江微博圖片）

徐錦江曾拍攝過不少三級片。（微博圖片）

徐錦江幕前與私下形象大相徑庭。（微博圖片）

徐錦江畫畫了得。（徐錦江微博圖片）

徐錦江和太太殷祝平只見過三次面，加起來不到一小時便決定結婚，至今恩愛30年。而徐太殷祝平也是最了解徐錦江的人，她透露徐錦江是一位嚴重的抑鬱症患者，被病情纏繞20多年，她說：「最嚴重的時候，其實是我們去台灣拍戲的時候，有一天台灣大地震，我第一件事選擇要做的事，就是趕快跑，但是徐老師就是把衣服穿得很整齊地，躺在床上，等待死亡。還有一次，他把酒店的空調冷氣關了，然後我半夜是給熱醒的，當我醒的時候，我就看到他立在窗邊，我想他那個時候可能選擇離開這個世界。」

徐太透露徐錦江是一位嚴重的抑鬱症患者，被病情纏繞20多年。（抖音@螞蟻姐的日常）

徐太指與老公徐錦江在台灣遇上地震，徐錦江選擇躺在床上，等待死亡。（抖音@螞蟻姐的日常）

徐太指與老公徐錦江在台灣遇上地震，徐錦江選擇躺在床上，等待死亡。（抖音@螞蟻姐的日常）

另一次，發現丈夫將空調關上，並站在窗邊。（抖音@螞蟻姐的日常）

想離開世界。（抖音@螞蟻姐的日常）

徐太見丈夫這模樣便想了一個辦法，她說：「那個時候我就想，作為妻子我應該做些什麼，回到北京以後，我約了身邊很多很多的朋友，每天都來跟他一起聊天，一起吃中午飯吃晚飯，這樣的日子持續了半年的時間，有一天有一個朋友就跟我說，『螞蟻姐你不能這麼去浪費錢』，但作為一個抑鬱症患者的家人，我覺得錢財都是身外之物，最重要是陪伴，還有他的健康，這是最重要的。」她指她的家人，或很多朋友同樣受到抑鬱症影響，但她相信有家人陪伴及理解，一定會一天比一天的好。

殷祝平覺得最重要是陪伴及理解，患者一定會一天比一天好。（徐錦江微博圖片）

徐錦江在太太幫助下病情才得以好轉。（抖音@螞蟻姐的日常）

二人見面三次，加起嚟唔夠一小時就決定結婚。（抖音@螞蟻姐的日常）

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