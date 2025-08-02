趙露思與經理人公司開火　控訴被剋扣工資威脅「封殺」：我不幹了

中國內地演員趙露思與經理人公司「開火」，帖文迅速登上微博熱門搜尋。趙露思在今日（2日）下午，於微博標記經理人公司「銀河酷娛傳媒」，引起網上討論。時隔不足半日，她再度寫下長文控訴經理人公司，指控公司剝削，剋扣工資。



趙露思新劇突破螢幕形象。（圖／翻攝自戲劇官方微博）

趙露思在文中寫道：「等到現在也沒有等來任何溝通，前年愚蠢的續約，還有四年的經紀約，所以人家也不著急，就我難受著。」並爆料，去年因為大病一場，所以被迫取消了部份代言，當時公司只會負責，但原來是讓她「負責」賠錢。「難道不用協商就可以從我工作室划走錢？再騙我財務簽掉分帳單。205萬（約港幣223萬）已經給掉了，之後還要接著再給是嗎？再三溝通也不同意歸還工作室的運營權，團隊工作人員還剩幾個？八個月等待一個處理結果這就是結果？劇組解散了就是結果全跑了就是結果？最後我來賠錢就是結果？」

趙露思與經理人公司開火。（微博截圖）

趙露思因劇集《傳聞中的陳芊芊》走紅。（微博圖片）

她也指出，公司已「封殺」為由，要求他不要發佈任何內情。「我聊解約，你說你家人也有病。都說不容易，做演員一步一步到今天不容易，你們就是拿捏著我的不容易，容易的成為今天的你們。」經理人公司的行為讓趙露思狠心道：「我內核超爛，也不體面，但不用你們封殺我，我不幹了。」

趙露思復出後人氣依然高企。（趙露思微博圖片）

趙露思也分享上月16日的心理報告，顯示它有重度焦慮症症狀及重度憂鬱症狀。「如果我當時報警，如果我當年報警，今天也說不出『合法』兩個字吧，所以寶貝們，遇見任何危急情況，不要相信任何帶有目的的安撫行為，最重要的就是報警！立刻報警。」

趙露思貼出自己的心理健康報告，顯示她有重度焦慮症狀及重度憂鬱症狀。（微博圖片）

趙露思貼出自己的心理健康報告，顯示她有重度焦慮症狀及重度憂鬱症狀。（微博圖片）

趙露思貼出自己的心理健康報告，顯示她有重度焦慮症狀及重度憂鬱症狀。（微博圖片）