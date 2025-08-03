徐子珊失蹤6年有新動向近照曝光顏值出眾　持續做一事獲網民激讚

現年46歲的前四料港姐冠軍徐子珊御任後加入TVB，多年來備受力捧，除了拍劇及唱歌外，更在電影《跟蹤》擔任女主角與梁家輝和任達華合作，更奪得金像獎「最佳新演員」獎。不過2019年宣布退出娛樂圈後，移居歐洲生活及進修。

徐子珊是2004年度四料港姐冠軍。（微博）

徐子珊2019年宣佈息影退出娛樂圈，移居歐洲進修同生活。（資料圖片）

徐子珊拍攝《洪武三十二》時出浴。（電視畫面）

成為「失蹤人口」6年，6月有網民在法國巴黎橘園美術館捕獲徐子珊，相中一頭長髮的她身形明顯發福不少，穿上裙子和波鞋，相比以前相當樸素。近日再有徐子珊最新動向流出，令不少大叫驚喜。有網民發現一珠寶品牌在官方IG上公開了徐子珊親筆寫的心意咭和側面相，有網民留言問「在哪裡可以買到子珊的首飾？好想念子珊。」，而品牌方面亦有回覆：「『兔鴨錯覺2』，暫定於今年秋季推出。每個作品附送 kate 的親筆簽名與說話（限量的）。」價錢方面，品牌方面說：「新的作品還在修改進行中⋯⋯希望秋季左右誕生。」

徐子珊近照曝光！（IG圖片）

珠寶品牌在官方IG上公開了徐子珊親筆寫的心意咭。（IG圖片）

珠寶品牌在官方IG上公開了徐子珊親筆寫的心意咭。（IG圖片）

原來徐子珊即將與品牌合作推出原創首飾系列。（IG圖片）

徐子珊於2015年離開無綫後，重返校園修讀珠寶設計，兩年後投資7位數創立自家珠寶品牌「Kate Tsui」，曾以設計師身份推出首個原創首飾系列。直到2019年完成香港大學心理學碩士學位後，徐子珊有意攻讀博士學位，正式淡出娛樂圈。當時有指她賣車賣樓套現，決心離港去外國開展新生活。得悉徐子珊即將推出全新珠寶系列，有不少網民都感興奮，更表示：「她真的有在持續做自己的事業」、「感覺她真的一直在很努力」。