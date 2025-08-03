43歲艷星懷孕3個月做高齡產婦　曾流出裸照回家鄉遇上暖男再婚

曾演出電影《喜愛夜蒲2》和三級電影《一路向西》的艷星張暖雅（Angelina），今年3月宣布再婚成為「乳山媳婦」劉太太，昨日（2日）張暖雅透露懷孕三個多月，在社交平台拍片兼發文：「43歲高齡孕婦宣布已經懷孕三個多月啦！」

張暖雅曾拍三級片《一路向西》，經常被指「變臉」。（視覺中國）

張暖雅曾拍三級片《一路向西》，與張建聲有激情戲。（影片截圖）

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張暖雅稱早前國家宣布有生育補貼政策：「很多網民說80後又完美錯過了，我想跟大家說，我熬了20多年，我身為一個80後的超高齡產婦，終於趕上好政策。從2023年結婚到現在，已經有2年時間，我倆商量你都已經43歲，再不生就趕不上。」張暖雅表示回到家鄉威海後認識老公，婚後真正體會到甚麼叫細緻入微、呵護、把你捧在手上的感覺。

張暖雅又指老公每次看到別人的小孩，滿眼都是小星星：「他對我照顧得這麼好，又喜歡別人的小孩，我覺得他應該是一個很好的爸爸，他作為一個大齡的剩男，其實早應該有自己的孩子。我已經是他的老婆，應該盡這個義務，現在我肚裡有3個月的寶寶，一個準媽媽，雖然我還躺在醫院保胎，在這裡住得也不是很舒服，但是我公公婆婆、爸爸媽媽和老公每一天都來照顧我，我還是很幸福，很知足和惜緣。」

張暖雅消失一段日子，近日宣布已婚，並懷孕3個月。（小紅書@張暖雅）

張暖雅做高齡產婦。（小紅書@張暖雅）

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張暖雅表示回到家鄉威海後認識老公，婚後真正體會到甚麼叫細緻入微、呵護、把你捧在手上的感覺。（小紅書@張暖雅）

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張暖雅是山東人，2012年憑著驕人身材闖入香港電影圈，但負面新聞多多，屢被指「變臉」。翌年張暖雅爆出裸照風波，一批張暖雅三點盡露的不雅照在網上瘋傳，當時她承認是相中人，但強調是「藝術照」，懷疑由前經理人將相片流出；同時又爆出與《一路向西》導演胡耀輝秘婚。之後張暖雅以香港電影演員之名轉戰內地發展，拍電影、上綜藝節目，又推出過寫真集，但突然間消失於大眾視野，直到近年再度活躍社交平台，但外貌不復當年，女神變成大媽，她不時以「40歲中年女人」來稱呼自己。

張暖雅一向以性感形象示人。（視覺中國）

張暖雅曾流出裸照，同時又爆出與《一路向西》導演胡耀輝秘婚。（視覺中國）

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