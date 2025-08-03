前世紀渣男講見證靠耶穌浪子回頭　曾以為一生難再獲尊重永不翻身

吳浩康是圈中「浪子回頭」的代表，早年形象花弗更屢次出軌，曾被封為「世紀渣男」。但自從他與郭思琳結婚生仔後，修心養性不特止，又因為要養妻活兒放下藝人身段去做「職安真漢子」，日曬雨淋能屈能伸，終於成功洗底，接了不少廣告，而他其後更榮升老闆，開設棚架工程公司，事業家庭兩得意。

吳浩康離開英皇後，為了養妻活兒轉職返地盤做「職安真漢子」，能屈能伸獲網民讚賞。（IG@ngdeep）

吳浩康自從與郭思琳結婚生仔後，修心養性，洗脫以往的「渣男」形象。（IG@ngdeep）

吳浩康除了接多了廣告，亦有隨宣明會去烏干達做慈善工作，形象比以前正面得多。（IG@ngdeep）

日前有教會分享了一段吳浩康講見證的片段，他指「我就同神講，祢太黐線。」雖然影片只是節錄部份精華及金句、斷斷續續，但都感受到吳浩康心態的轉變，他似是回應過往面對渣男形象難翻新的內心掙扎，坦言：「我都真係求耶穌，可唔可以得到人應該有嘅尊重，係咪有啲事就永遠一個烙印咁，我就永遠俾人抓住呢樣嘢，我就呢一世都冇一個人基本嘅尊重，但係神就好似一次過翻盤，而坦白講，我一路只係信靠佢，一路只係學習。神嘅吊詭、神嘅賣關子，亦都培養咗我見步行步嘅性格，透過呢兩年嘅光景，我更加去緊扣同神嘅關係。喺後尾我認識咗主耶穌之前同後，我最輕省嘅就係，原來我唔使討好任何人㗎喎，你望一啲你需要望嘅嘢，其他嘅聲音係唔重要，喺咁雜亂嘅聲音裏面，你搵到神嘅聲音。」

日前有教會貼出吳浩康講見證的片段。（fb@ Saddleback Church Hong Kong）

吳浩康似是回應過往面對渣男形象難翻新的內心掙扎，坦言：「我都真係求耶穌，可唔可以得到人應該有嘅尊重，係咪有啲事就永遠一個烙印咁，我就永遠俾人抓住呢樣嘢，我就呢一世都冇一個人基本嘅尊重。」（fb@ Saddleback Church Hong Kong）

吳浩康表示這幾年間靠神成功翻盤，又領悟到：「原來我唔使討好任何人㗎喎，你望一啲你需要望嘅嘢，其他嘅聲音係唔重要，喺咁雜亂嘅聲音裏面，你搵到神嘅聲音。」（fb@ Saddleback Church Hong Kong）

他又講到近年成功洗底，與太太關係和睦，其實都有靠神去修補，並謂：「每次人哋話咩真漢子呀，咩好顧家呀，尤其是女性嘉許我，我都好想同佢講，可能你側邊嗰個都係㗎！」他續說：「我未令到對方有空間去欣賞我，喺我搞唔掂點樣去磨合到嘅關係裡面，神係慢慢、慢慢、慢慢、慢慢幫我去出現咗個關係，當我有一啲動作做咗，而我太太願意去欣賞我，對我嚟講係好鼓舞，即刻兩個人嘅關係、成個世界都唔同咗，榮耀歸於上帝。」

談到洗底成功，他表示：「每次人哋話咩真漢子呀，咩好顧家呀，尤其是女性嘉許我，我都好想同佢講，可能你側邊嗰個都係㗎！」（fb@ Saddleback Church Hong Kong）

他續說神有份修補其婚姻關係：「當我有一啲動作做咗，而我太太願意去欣賞我，對我嚟講係好鼓舞，即刻兩個人嘅關係、成個世界都唔同咗，榮耀歸於上帝。」（fb@ Saddleback Church Hong Kong）