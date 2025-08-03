錢嘉樂罕談幸福婚姻　爆湯盈盈馭夫有術：都唔知係咪佢阿媽教

現年56歲的錢嘉樂是香港著名武指兼動作演員，曾與不少女神拍拖，包括李麗珍、關秀媚，而與李珊珊一段情最為人所知，有指錢嘉樂多次在朋友起鬨下向李珊珊求婚，最後「婚」訊變「分」訊，8年情盡。李珊珊早前接受陳志雲訪問稱「對方係被逼情況下跪低去做呢件事，唔係真係求婚」，並斷言：「從來冇諗過未來，個天安排，要完就完」。

李珊珊與錢嘉樂因合作拍攝TVB劇集《烈火雄心》而撻着，拍拖8年後分手。（視覺中國）

李珊珊罕談一段8年感情，指未想過未來。（YouTube影片截圖）

回復單身後，錢嘉樂與湯盈盈因拍攝《獎門人》而撻著，2012年在熊貓「盈盈」和「樂樂」見證下簽紙結婚，婚後育有大女錢凱晴（Alyssa）和細女錢凱琪（Kassidy），一家四口生活美滿。日前錢嘉樂接受鄭丹瑞的YouTube頻道《健康旦 HiEggo》的訪問，冧爆表示是湯盈盈改變了自己。

錢嘉樂接受鄭丹瑞訪問。（YouTube@健康‧旦）

錢嘉樂同湯盈盈2012年11月在熊貓盈盈、樂樂見證下結婚。（IG圖片）

錢嘉樂同湯盈盈2012年11月在熊貓盈盈、樂樂見證下結婚。（IG圖片）

錢嘉樂同湯盈盈2012年11月在熊貓盈盈、樂樂見證下結婚。（視覺中國）

受到很多祝福。（視覺中國）

受湯盈盈感染更懂得表達愛

節目上，錢嘉樂被問到為何愛湯盈盈，他覺得是「緣份」，雖然一開始對湯盈盈印象不深，只知對方由外國回流，後來發現湯盈盈思想傳統，對父母特別有孝心。錢嘉樂說：「 因為佢爸爸媽媽喺加拿大，佢每日都會打長途電話畀佢哋，佢都叫我要搵多啲爸爸媽媽，我唔係唔錫佢哋，不過男仔同女仔嘅態度唔同，我唔會日日打電話畀佢哋噓寒問暖，但原來有啲嘢要講出嚟，唔講人哋又點會知，所以我會更珍惜同屋企人來往。」

二人在《獎門人》節目認識。（視覺中國）

錢嘉樂表示一開始對湯盈盈印象唔深，後來發現原來佢係一個好傳統女仔。（YouTube@健康‧旦）

錢嘉樂被湯盈盈靚湯收服。（YouTube@健康‧旦）

盈盈真係馭夫有術。（IG@tong_ying_ying）

錢嘉樂同湯盈盈早前慶祝結婚10周年。（IG@tong_ying_ying）

人前人後都咁恩愛。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈煮飯煲湯鎖住男人個胃

錢嘉樂大爆太太馭夫秘訣，原來湯盈盈煮飯煲湯都好叻，懂得鎖住男人的胃。他笑說：「唔知係咪佢阿媽教佢，鎖住男人一定要鎖住胃，佢會煮飯煲湯，佢喺外國返嚟以為係ABC，點知識煮飯煲湯又會噓寒問暖，會影響埋身邊嘅另一半。嗰陣時我哋未結婚，但係會主動勸我打個電話問候吓媽媽，我覺得呢個女仔幾好。」

不會教女兒學功夫給予發空間

湯盈盈成功收復浪子，令錢嘉樂性格轉變，婚後成為愛妻號及暖男爸爸。錢嘉樂揚言會給最好的兩女兒，對於她們的將來，亦會視乎她們的興趣給予空間發展。錢嘉樂說：「我唔一定要佢哋入呢一行，我唔會教佢哋打功夫，我哋幾十年都咁辛苦。但如果佢哋有興趣，我都唔會阻止，盡量畀最好嘅嘢，好靠佢哋自己。 我阿媽當年都係咁樣做，我成日同老竇講話多謝你，雖然你冇李嘉誠畀咁多錢我，你畀咗我非常好嘅身體，等我喺洪家班可以捱得到，你嘅腦想捱但身體捱唔到都要棄權。」

婚後育有兩女。（IG@tong_ying_ying）

錢嘉樂唔會教女兒功夫，但會俾最好女兒。（IG@tong_ying_ying）

湯盈盈好孝順。（IG@tong_ying_ying）

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