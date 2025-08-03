真相猜‧情‧尋︱張潤衡出面回應　疑暗指方東昇偏頗、斷章取義

TVB節目《真相猜‧情‧尋》最近一集講1996年2月八仙嶺山火。這宗慘劇導致香港婦女會馮敬堯紀念中學師生5死13傷，為香港歷史上最慘痛山火。節目播出後造成社會上的迴響，特別是當年山火的幸存者，張潤衡成為爭議。



張潤衡曾不下一次指李雋文可以為他作證沒有吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

節目中提到，張潤衡原先答應受訪，但最終「甩底」。方東昇在節目尾聲之中，引用將潤行在早年訪問之中提及的名句：「如果搵到答案，但無汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者會真正應驗一句話：真相，畀你搵到又點呢？」被眾多觀眾和網民指，疑似「抽水」。

當年12歲的張潤衡於八仙嶺山火中被燒至六成皮膚受傷，他曾於訪問中承認早上集合前曾吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

節目相隔幾日，張潤衡亦在網上以千字文親回：「嗰句說話係畀網絡cap圖出嚟斷章取義」，續透露山火當時也不知道情況：「坐咗喺度玩gameboy ，聽到老師叫我走，我就即刻走」，更反問：「我都唔知真相，我點樣回答？」他坦言自己不懂「公關」：「真係唔明啲乜嘢面對傳媒對答問題」。

節目組更嘗試聯絡當年的同學，但同學們都不願受訪。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

死因庭裁判官當時裁定5名死者死於「意外」，但認為起火原因必屬人為而且「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

方東昇團隊與郭晶強於「山火29周年紀念日」當日一同登山。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

後續，他亦強調自己沒有答應接受訪問。「唔會睇佢（方東昇）呢個節目，夾硬喺節目度話我應承咗佢。」表明是另一位主持人李嘉嘉致電給他，他也拒絕了。「佢要約我傾幾句，得，我就約咗佢諗住傾幾句。點知佢帶晒成隊人過嚟，事前完全無通知過我。呢啲嘢你哋又知咩？」而有關「真相⋯⋯」一詞，他就暗指被後期剪接，原句意思是叫對方查清楚。他更指出：「喺我角度睇，佢哋都係為收視為流量啫」、「全部都係引導性㗎啦。」

張潤衡出面回應。（截圖）