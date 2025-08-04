洪金寶持拐杖行路腳震震　最帥兒子伸出臂彎當扶手身材顏值滿分

女現年73歲的影壇「大哥大」洪金寶是一代武打巨星，年輕時身手了得，可是隨着年紀老邁，加上罹患糖尿病，近年行動不便，不時被拍到坐輪椅或撐拐杖出行。日前洪金寶被網民影到在汕頭一間火鍋店吃飯，持拐杖進入店內，走路時一跛一跛要三子洪天照傍實，身後還有第二任太太高麗虹和大仔洪天明，網民稱羨慕：「多子多福，是香港娛樂圈裡最成功人士」，還讚三子高大帥氣：「身材顏值滿分」。

洪金寶係影壇嘅「大哥大」。（資料圖片／陳穎思 攝）

洪金寶獲演藝學院頒發榮譽博士。（資料圖片）

洪金寶年紀老邁，加上罹患糖尿病，近不時被拍到坐輪椅或撐拐杖出行。（小紅書）

洪金寶曾在上水街市被偶遇。(小紅書)

洪金寶與韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，長子洪天明和三子洪天照均為演員，次子洪天祥是台灣組合Tension成員及武術指導，還有幼女洪煦榆，後來再婚迎娶細13年的前香港小姐冠軍高麗虹。

日前有網民在抖音分享一段影片，見洪金寶與家人在汕頭一間火鍋店吃飯，白髮蒼蒼挺著大肚腩，雖然撐著拐杖，但行路時明顯腳震震不太穩，身材健碩的洪天照在旁伸出強勁臂彎，讓爸爸當扶手，非常體貼孝心。緊隨其後的高麗虹穿上灰色小背心及藍色碎花闊褲，揹住「廢包」及手袋，樣貌身材保養得宜，凍齡般完全看不出已經60歲，與繼子洪天明前後腳，相處融洽。

洪金寶持拐杖入火鍋店，行路時唔係太穩。（抖音截圖）

三子洪天照伸出強勁臂彎，俾爸爸當扶手。（抖音截圖）

太太高麗虹同洪天明隨後。（抖音截圖）

+ 2

不少網民留言指洪金寶好幸福：「他是最幸福的，兩個兒子都有出息還孝顺」、「洪金寶在七小福中最有福氣，兒孫滿堂，少妻相伴，人生羸家」、「洪金寶多子多福啊」。而45歲的洪天照亦獲激讚：「扶着洪金寶的男士，他身材顏值滿分」、「洪金寶這個兒子都高大威猛」、「這個兒子最帥一個」。

網民指洪金寶兒子好孝順。（抖音截圖）

洪金寶有三子一女。（洪天祥FACEBOOK）

三代同堂。（ig圖片）

洪金寶享兒孫福。（影片截圖）

洪金寶親自教孫仔耍棍拐杖當道具。（影片截圖）