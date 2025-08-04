女神配對計劃｜林澤謙林堡熙爭奪葉蒨文芳心　失落GM驚慘遭負評？

《女神配對計劃》昨晚「國民CP」葉蒨文Sophie與曾展望GM（簡稱GS）的同房之夜雖然有「冠軍零食」加持（玩遊戲贏咗），可惜卻因同組的林澤謙（阿Him）及林堡熙（Eddie）亂入毁盡GM雅興；阿Him及Eddie更分別出動「小禮物」及「真情剖白」與GM一爭長短，Sophie更坦言不兒嬉兼安全感十足。

先說阿Him，在「三角枱約會」中表現標青的阿Him，來到Dating Camp忽然大跌watt，對此阿Him坦言是想讓Sophie多些機會了解其餘兩名組員，不過一再強調喜歡男仔主動的Sophie明顯唔收貨，事後她接受製作組訪問時說：「其實我覺得咁樣仲怪咯，因為我甜品時間揀咗阿Him，我哋嘅互動係應該一路Build上去架嘛，我冇諗過佢會退到咁後，其實有少少失望架。」為自己今日表現欠佳解話後，阿Him拿出Sophie最愛的「玉桂狗」送給她做小禮物，令Sophie大感驚喜：「玉桂狗喎，有做Research喎！」、「我係估唔到佢知道我鍾意玉桂狗咯，原來佢比我想像中更在意架喎。」

至於Eddie則大打自己最擅長的真心牌。對Eddie亦明顯有好感的Sophie，一來便追問Eddie身為I人的他今天為何表現如此積極，Eddie雖未有正面回應，但事後他接受製作組訪問時坦言：「我希望可以喺我被淘汰之前，畀佢知道我內心更多嘅想法啦。」Eddie向Sophie透露是參加了節目後才開始在網上搜尋Sophie的Youtube 片及IG嘗試了解Sophie，並大賣關子指從中找到了自己和Sophie的共通點，Sophie聞言即認同：「我今日有幾個moment覺得你好似好明我咁架。」

Eddie真係有好認真咁去了解Sophie，真係好Sweet。

眼見Sophie反應正面，Eddie再出動「細心攻擊」、指出Sophie IG 0 following的意義、展現自己心思細密一面：「呢個好反映到一個人，佢係想公事還公事，私事還私事…唔知點解，喺嗰個位我好似明白咗你，有種熟悉感。」Eddie續指沒有follow Sophie IG，是不想被當為粉絲的同時，亦想認識「最純粹」的Sophie：「到知道關於真實嘅你嘅私人帳號時，我會去認識真係嗰個你。」Sophie事後亦坦言被Eddie感動：「同Eddie傾偈都幾深刻，因為佢好似已經research晒我所有嘢，對我瞭如指掌咁…我覺得幾感動，我覺得佢唔係好兒嬉嘅一個人。」

而被視為「嬉皮笑臉」代表的GM，一見到Sophie返歸即化身問題少年：「做咩呀？」，尤其當知道Sophie收了阿Him的禮物後，更是緊張：「咩嚟架？」、「鍾唔鍾意？」令Sophie哭笑不得：「你做咩嚴刑拷問呀？」

Eddie真係有好認真咁去了解Sophie，真係好Sweet。

雖然Sophie明顯心繫GM，但其實她對阿Him及Eddie亦有情感牽絆，尤其Eddie的細心及遷就，更令Sophie感動又愧疚。「Eddie佢真係想了解我」，嗰條唔擺酒嘅問題哩（心意配對遊戲），「佢話：『其實我可以唔擺酒架』，佢係不斷畀安全感我，我都等緊GM做呢啲，我最有好感嗰個，佢一路都冇做，側邊嗰兩個人不斷畀我嘢，我就覺得對嗰兩個好愧疚。同埋咁啱三個都入咗嗰間房（心意配對遊戲最後一條問題），真係好大壓力。」梁敏巧聞言即大爆GS玩咬百力滋時，Eddie全程「望都唔夠膽望」，阿Him則是努力面對。

阿Him送「玉桂狗」珠珠畀Sophie，氹得Sophie好開心。

明顯對Sophie火力全開的Eddie，之前在IG的留言，亦宣示了力追女神的決心：「可能因為自己係個會over think嘅人，我會對說話有過多嘅過濾，所以我比較相信行動嘅真實性。若果我地有呢個緣份，我相信，你一定會見到我。」之後更為自己被熱話已久的「嘴藐藐」樣解畫：「我想講我冇心㗎，唔知係咪因為好多年之前，有一次運動受傷撞到骨折，塊面仲要花晒入醫院，自此兩邊面嘅肌肉控制就有啲唔同。所以有時我唔係有心『串』，係冇計。」