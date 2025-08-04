張潤衡稱「真相你搵到又點」被節錄曲解　還原足本版曾認言論哽耳

由方東昇團隊製作的無綫節目《真相猜‧情‧尋》，上周播畢的第四個單元，講到發生於1996年2月的八仙嶺山火，這宗慘劇導致香港婦女會馮敬堯紀念中學師生5死13傷，而多年來倖存者張潤衡都以「生命勇士」姿態出現，令人敬佩，不過直至10年前開始，他去台灣探望粉塵爆炸事件傷者，除了被指「做騷」外，也有爭議聲音指他是吸煙者、在山上掉煙頭，懷疑他有份造成山火。

張潤衡曾不下一次指李雋文可以為他作證沒有吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

死因庭裁判官當時裁定5名死者死於「意外」，但認為起火原因必屬人為而且「禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

《真相猜‧情‧尋》中，方東昇指張潤衡原先答應受訪，但最終「甩底」。節目尾聲他更以張潤衡當年受訪的對白：「真相，畀你搵到又點呢？」作結，當時前文講到攝製隊在山火29周年再訪八仙嶺，發現案發地點仍有不少煙頭，意味著後人未有汲取山火的沉痛教訓，依舊在山上抽煙。方東昇總結的全句為：「如果搵到答案，但無汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者會真正應驗一句話：真相，畀你搵到又點呢？」眾多觀眾和網民認為他明顯有骨及抽張潤衡水。

節目尾聲，方東昇以張潤衡當年受訪的對白：「真相，畀你搵到又點呢？」作結，被認為是「有骨」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

而張潤衡昨日（3日）在社交平台撰文還擊，除了否認有答應受訪外，他更強調：「（真相）嗰句說話係畀網絡cap圖出嚟斷章取義。」他表示：「我真係唔明啲乜嘢面對傳媒對答問題，我唔係一個受過公關訓練嘅公眾人物。嗰陣時個訪問問我想唔想知道真相，我嗰一刻個腦都好混亂。你想我點答？（首先，係你哋認定係我做，但係我亦都確實話俾你聽嗰個唔係我）山火發生嗰陣，其實我係坐咗喺度玩game boy，聽到老師叫我走，我就即刻走。我點樣知真相？我都唔知真相，我點樣回答？」

方東昇在《真相猜‧情‧尋》中指，三月底曾與張潤衡見面蒐集資料、闡述採訪大綱，惟之後張潤衡表示與家人商討後決定不再在這議題上受訪。不過張潤衡就撰文否認：「呢個節目本身就係出於極唔尊重嘅情況發生。」、「我從來都冇應承過佢哋接受訪問，佢就夾硬喺個節目度話我應承咗佢。事實係嗰個李嘉嘉一開始打電話俾我，我已經拒絕咗。佢要約我傾幾句，得，我就約咗佢諗住傾幾句。點知佢帶晒成對（隊）人過嚟，完全事前冇通知過我。呢啲嘢你哋又知咩？」

張潤衡反駁方東昇說法，否認曾答應接受訪問。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

張潤衡又續說：「我亦都有同佢哋（節目組）講清楚關於大家成日話我講嗰句『真相…』嘅說話，亦都叫佢查清楚，睇返條影片我想表達啲乜嘢。然後就變成咗你哋睇到個節目，佢不停攞呢一句出嚟做soundbite。喺我角度睇，佢哋都係為收視為流量啫。」他質疑節目根本是為了流量，在有前提底下問一些有引導性的問題，引導觀眾情緒，又直言自己想法不變：「我而家都係保持嗰個諗法㗎，真相？你哋真係想搵真相咩？我都有睇部份嘅留言，全部都係偏頗性嘅，大家只不過想搵個你哋睇唔順眼嘅人你攻擊吓啫。」

張潤衡回應「真相論」，指：「（真相）嗰句說話係畀網絡cap圖出嚟斷章取義。」（fb@張潤衡 - 正在心理學）

真相猜‧情‧尋︱張潤衡出面回應 疑暗指方東昇偏頗、斷章取義

既然張潤衡指自己的說話被斷章取義，到底原文又是如何？其實這句話節錄於他2015年7月3日接受壹傳媒旗下由李慧玲擔任主持的《壹錘定音》訪問，節目前半部份他回應被指去台灣探望粉塵爆炸事件傷者是「做騷」一事，後半部份李慧玲問到：「對你嚟講，你想唔想知真相？呢樣嘢對你嚟講有幾強？當時場山火點樣會引起？」以下為張潤衡一字不減回應，他說：「其實，真相，你搵到又點啫？好坦白講，今次呢件事裡面，我知道真相大家可能都想見到，我覺得如果我喺輔導嚟講，我情願比較希望諗面前多啲，但係當然我知道呢樣嘢，我講呢句說話大家一定會係好哽耳，因為好多人都依然覺得係我，但係我真係，我只能夠攞出嘅證據係李雋文佢本人，至於你話你可以唔信佢，都得嘅。」未知大家睇完完整版又覺得能否接受呢？

2015年7月3日，張潤衡接受壹傳媒旗下由李慧玲擔任主持的《壹錘定音》訪問，被問想不想知道山火真相，他一句回應：「其實，真相，你搵到又點啫？」時至今日仍不斷被放大，他當年受訪時都直認知道自己的答案哽耳。（fb@李慧玲）

節目中他再三表示自己冇掉煙頭，每次有人問起他也只能重複講一次，而他亦不明白為何有人會言之鑿鑿表示見到他掉煙頭。李慧玲直言，這份懷疑可能都會成為他與同學間的心結，問他有否想過公開呼籲那些說見過他食煙的同學當面出來對質，張潤衡則回應：「出嚟對質，咪又係咁樣，出嚟對質咪對質囉，咁對質，咁點啫？拗完又點啫？你有你講法，我有我講法，其實冇意思㗎喎。」