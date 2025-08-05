前「東張女神」與機師老公結婚4年宣布有喜　曾識破騙案獲大讚

現年35歲的黃愷怡（Jasmin）與機師老公Billy因工作朋友介紹相識，慢慢發展成情侶，兩人拍拖多年終於2021年拉埋天窗，兩人婚後一直恩愛，黃愷怡會在社交平台分享二人旅遊、生活趣事。昨日她在社交平台宣布有喜，大批圈中朋友紛紛留言恭喜。

黃愷怡宣布有喜。（IG@jasmin_why）

黃愷怡宣布有喜。（IG@jasmin_why）

黃愷怡宣布有喜。（IG@jasmin_why）

黃愷怡畢業於香港中文大學新聞及傳播學系，2012年加入無綫電視，曾任娛樂新聞台主播，亦以兒童節目《Think Big天地》、資訊《東張西望》等獲觀眾認識，因急才與親和力被封「東張女神」。

黃愷怡曾是「東張女神」。（《東張西望》畫面）

黃愷怡與Billy非常甜蜜。（受訪者提供）

黃愷怡與Billy非常甜蜜。（受訪者提供）

2021年底正式離巢TVB後，黃愷怡一邊轉型全職主持，2022年起加盟香港開電視，主持《一線搜查》、《開飯啦》等節目，更夥拍林希靈等姊妹拍攝網上頻道影片及健身旅遊教學，發展YouTube新路向。

黃愷怡曾任無綫娛樂新聞台主播，2015年又與林希靈、黃碧蓮和余德丞一同主持無綫兒童節目《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，之後又加入《東張西望》擔任外景記者！（IG@jasmin_why）

黃愷怡有逆天長腿。（IG圖片／jasmin_why）

黃愷怡有逆天長腿。（IG圖片／jasmin_why）

2020年初，她與機師老公Billy旅遊越南遇騙案機智脫險成熱話。當時他們遇上「假」司機，對方先不停指住自己重覆叫「Grab、Grab、Grab」，誤導他們自己就是他們所叫的出租車司機，然後突然取走Billy的電話檢查他的行程，此舉令Billy起疑：「如果佢係我哋司機使乜Check（行程）？」加上App上指示司機明明還沒到，Billy便取回自己的手機，剛好原本所叫的司機也到了，識破騙案獲網民大讚。