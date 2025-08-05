前港姐嫁百億老公極奢華　飛法國莊園度假：最完美的南法就是出海

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。婚後榮升闊太的李美慧，不時在社交平台分享親子日常，趁暑假一家飛往法國的私家莊園度假，日前她在IG曬出於法國的奢華生活，更留言：「最完美的南法就是出海！」

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

李美慧飛往法國的私家莊園度假。（IG截圖）

單親家庭長大的李美慧，曾定居北京，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎項。李美慧於2006年再報名港姐卻落選，之後入讀TVB第21期藝員訓練班。李美慧發展平平，是一個寂寂無名的TVB演員，曾在《宮心計2深宮計》飾演宮女。李美慧在朋友飯局上認識老公，婚後誕下一對仔女，組成幸福四口之家。

生活奢華！（IG/@vivi326）

生活富貴！（IG/@vivi326）

富豪級老公！（IG/@vivi326）

據知曾文豪在法國有自家豪華別墅及莊園，一家人不時飛到當地度假，相中所見，莊園綠樹環繞，環境清幽，設有自家泳池，目測逾10米！李美慧與曾文豪在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮，而李美慧過往亦曾曬出豪宅照，可見客廳空間闊落，有落地大玻璃及壁爐，甚具氣派，莊園內種植了不少果樹，李美慧同囡囡曾在自家莊園採柑橘，並用來醃鹹柑桔，他們又養綿羊做寵物，生活寫意！

不時去度假。（IG@vivi326）

自家泳池。（影片截圖）

自家泳池。（影片截圖）

自家泳池。（影片截圖）

2018年結婚。（視覺中國）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

設有自家泳池。（IG@vivi326）

客廳空間闊落，有落地大玻璃及壁爐。（IG@vivi326）

客廳空間闊落，有落地大玻璃及壁爐。（IG@vivi326）

聖誕樹。（IG@vivi326）

摘葡萄。（IG@vivi326）

莊園內種植了不少果樹。（IG@vivi326）

採柑橘。（IG@vivi326）

用來醃鹹柑桔。（IG@vivi326）

養綿羊。（IG@vivi326）

李美慧（後排左一）同曾文豪前妻楊穎欣（右一）激罕同場！（IG截圖）

早前為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

早前為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

生日快樂！（IG截圖）

溫馨。（IG@vivi326）