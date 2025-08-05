吳業坤出新歌《感激的直拳》　多名運動員客串打造最熱血MV

吳業坤（坤哥）近日推出2025年第二首主打派台歌《感激的直拳》。坤哥今次挑戰以搖滾的旋律註釋運動員由練習到上場時的心境及過程，務求把運動員的熱血透過音樂分享給樂迷。

《感激的直拳》由Supper Moment的Sunny作曲、梁柏堅填詞、賴映彤編曲及監製。坤哥指出，今次歌曲以自己喜愛的動畫《全職獵人》作靈感，亦致敬其中角色尼特羅會長的「每日一萬次滿懷感激的正拳」，認為他把自己招式練到極致的精神，與運動員們訓練及比賽的精神不謀而合。所以希望透過這首歌，把他們平時練習的心境分享給樂迷。

吳業坤打出新歌《感激的直拳》。

早前坤哥就曾透露新歌會自肥，與空手道有關。是次MV，除了自己親身以空手道運動員身份上陣，他更邀請了一眾運動員客串出演，把各類運動員訓練日常帶給樂迷，讓大眾可以深入認識運動員。他亦透露︰「本身這首歌是情歌，但在烏茲別克比賽的時候突然覺得這可能是人生中唯一一次機會，所以想用音樂記錄下來。」坤哥指出，這首歌的出現是用自己的「熱愛」記錄另一份「熱愛」。

近來數個月，多以運動員身份見報的坤哥，亦都希望透過這首歌告訴樂迷，他並沒有放棄音樂及歌手身份，但同樣他亦熱愛運動員及演員身份，所以希望成為「半職」獵人，在各方面都呈現最好給坤蟲及大眾。

吳業坤打出新歌《感激的直拳》。

各運動員客串出演打造最熱血MV。

各運動員客串出演打造最熱血MV。

各運動員客串出演打造最熱血MV