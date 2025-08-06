前TVB一數二金牌司儀因情史淪為棄將　停工多時終活出第二人生

現年59歲的梁榮忠曾是TVB數一數二的金牌司儀，可惜，他在當時竟瞞住拍拖8年的女友鍾麗淇，與朱慧敏「車震」，不但換來「賤男」惡名，更成為無綫棄將！雖然身敗名裂，但梁榮忠反而趁空檔發奮圖強，於2011年取得演藝學院戲劇學院的藝術碩士，之後於2013年中文大學，取得文化管理碩士，是圈中罕見的雙碩士藝人。近日，他作客其演藝學院好友劉雅麗的YouTube頻道，透露自己活出第二人生，重拾童年夢想， 在YouTube開台講玩具傾動漫。

梁榮忠當年憑節目紅極一時！（圖片來源：視覺中國）

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透露近況！（截圖）

成為YouTuber！（截圖）

今年都有去動漫節！（截圖）

畢業於演藝學院的梁榮忠，可說是多才多藝，他憑藉着扎實的演藝實力，在《唐伯虎點秋香》與周星馳演出爭入華府賣身葬全家一幕，至令仍讓人津津有味。當年獲無綫力捧的他，除了拍劇之外，亦是大騷主持。原本前途一片光明，卻在2005年瞞着女友鍾麗淇，跟朱慧敏發展戀情，事件曝光後，形象一落千丈。

他曾經風光無限！（網上截圖）

曾「車震」朱慧敏！（圖片來源：視覺中國）

梁榮忠自2013年4月辭任港台DJ一職後，已停工多時，直言為了「養生」，最近他就透露正式成為YouTuber，梁榮忠稱：「啱啱開咗6個禮拜，點解咁多條片呢？其實我哋同農夫冇分別，要勤力，我每日兩條片！」梁榮忠直言喜歡動漫多過做戲，不過開台仍是邊學邊做：「真係有興趣先去做，如果唔係好難捱落去。」梁榮忠曾被影到一頭白髮，眼角皺紋橫生，非常憔悴，但最近已將頭髮染黑，年輕不少！

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】梁榮忠滿頭白髮一臉滄桑（TVB）

圖右2，可見他一頭白髮！（開心日報Facebook照片）

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