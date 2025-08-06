66歲「娛圈鬼才」兩任前妻再婚做豪門闊太　親自教年輕人發財之道

現年66歲的「圈中鬼才」林敏驄同時身任填詞人、演員、主持及媒體創作人。他寫過譚詠麟《愛的根源》、《愛在深秋》、梅艷芳《夢伴》、張國榮《無心睡眠》，當年他惡搞《酒杯敲鋼琴》的「酒杯敲你個頭，你阿媽話痛」，最多一張賣出20萬張，他曾受訪透露：「分到不少錢，即刻買咗架Benz跑。」近年林敏驄主力拍攝抖音片段，日前他拍片訓後生仔大爆發財之道，相當搞笑。

林敏驄是圈中才子。 (fb@林敏驄)

林敏驄指後生仔成日問「點先有錢落袋」，林敏驄認為搵錢很簡單，「你肯聽烏低身執銀仔咪得囉！」林敏驄直言：「天上唔會扔嚿餅落嚟」，他說：「人哋加班學技能嘅時候，你喺度刷短頻；人哋捱夜改方案，你就喺度打機。記住啦，雙手肯郁，先至有錢郁！」

林敏驄、江美儀為「最佳綜藝節目」及「最佳資訊及專題節目」擔任頒獎嘉賓，不停搞笑。（電視截圖）

林敏驄曾受訪提到每逢拍拖事業衰，離婚兩次的他寧要獎金，不要「獎品」。林敏驄1990年與與李美鳳公開拍拖，約1995年分手，多年後爆出原來林敏驄與李美鳳早在加拿大秘密結婚。後來李美鳳就嫁予台灣富商鄭翔中再婚。林敏驄於1998年再娶落選港姐陳伶俐，兩人育有兩子，2008年離婚，後來陳伶俐與新加坡富商再婚，兩個兒子跟媽媽長大，家庭幸福。

林敏驄教年輕人發財之道。（抖音）

林敏驄教年輕人發財之道。（抖音）

對於獲封為「美魔女」，李美鳳曾說自己已年紀大，會有魚尾紋和皺紋，但也有盡力做運動維持狀態。（VCG）

李美鳳是港姐亞軍。(影片截圖)

李美鳳96年與台灣國茶實業太子爺兼復興航空監察人鄭翔中結婚，開始第二段婚姻。（電視截圖）

陳伶俐與林敏驄離婚後，嫁入豪門。（微博圖片）

2012年，陳伶俐改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘。（陳伶俐IG圖片）

陳伶俐。（IG@brianna.0li）