前TVB大騷司儀分享與張潤衡合照　「受害人之一。放下，再前行」

由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉主持的TVB新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》已播映完畢，最後一宗奇案「八仙嶺山火之謎」仍有很多疑團未解開，當中被指是火災關鍵人物、生還者張潤衡，再度成為城中熱話。曾經訪問過張潤衡的前TVB藝人陳芷菁昨日（5日）在社交平台發文，加以鼓勵：「放下，再前行」。

陳芷菁分享與張潤衡合照

陳芷菁分享3張當年在《今日VIP》訪問張潤衡的相片，寫道：「好多謝 #吳家樂 給我這張照片，無限回憶湧上心頭。《今日VIP》是一個很好的節目，讓我訪問到很多不同行業，不同經歷的嘉賓，包括近日熱捧節目「真相猜情尋」其中一個案件八仙嶺山火的受害人之一：張潤衡。放下，再前行。明天才可以更好！#今日VIP #放下 #回憶 #明天會更好」。現年56歲的陳芷菁是1994年的香港小姐，加入TVB後參演過不同劇集，並做過很多節目主持，大騷司儀經驗亦很豐富，至2019年她宣布離巢TVB往外發展。

陳芷菁分享當年《今日VIP》訪問張潤衡照片。（threads@astridtcchan）

陳芷菁：「受害人之一：張潤衡。放下，再前行。明天才可以更好！」（threads@astridtcchan）

八仙嶺山火是香港史上最嚴重的山火之一

1996年的八仙嶺山火事件是香港史上最嚴重的山火之一，事發當日馮堯敬紀念中學一批學生到八仙嶺遠足，期間發生山火，五名師生遇難，十三人受傷，及後死因庭裁定死於意外。而多年來倖存者張潤衡都以「生命勇士」姿態出現，令人敬佩。不過，直至10年前開始，他去台灣探望粉塵爆炸事件傷者，除了被指「做騷」外，也有爭議聲音指他是吸煙者、在山上掉煙頭，懷疑他有份造成山火。

多年來倖存者張潤衡都以「生命勇士」姿態出現，令人敬佩。（電視截圖）

張潤衡當年穿藍白直間球衣，被指是吸煙者。（電視截圖）

當年訪問的小朋友。（電視截圖）

方東昇節目尾句引起爭議

節目尾聲方東昇以張潤衡當年受訪的對白作總結：「如果搵到答案，但無汲取教訓，歷史遲早重演，悲劇只會再臨，到時或者會真正應驗一句話：真相，畀你搵到又點呢？」眾多觀眾和網民認為他明顯有骨及抽張潤衡水。

張潤衡千字文爆當年玩game boy

張潤衡覺得「真相你搵到又點」被節錄曲解，在社交平台撰寫千字文還擊，除了否認有答應TVB受訪外，更強調：「（真相）嗰句說話係畀網絡cap圖出嚟斷章取義。」並爆出更多細節，表示：「我係坐咗喺度玩game boy，聽到老師叫我走，我就即刻走。我點樣知真相？我都唔知真相，我點樣回答？」其後，TVB回應張潤衡相關言論：「本台一向秉持真實報道為原則，節目亦按專業守則嚴謹製作，對於個別言論，本台不作進一步回應。」

方東昇在節目尾聲以張潤衡當年受訪的對白作總結：「如果搵到答案，真相，畀你搵到又點呢？」引起爭議。

節目尾聲，方東昇以張潤衡當年受訪的對白：「真相，畀你搵到又點呢？」作結，被認為是「有骨」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

2015年7月3日，張潤衡接受壹傳媒旗下由李慧玲擔任主持的《壹錘定音》訪問，被問想不想知道山火真相，他一句回應：「其實，真相，你搵到又點啫？」時至今日仍不斷被放大，他當年受訪時都直認知道自己的答案哽耳。（fb@李慧玲）

張潤衡回應「真相論」，指：「（真相）嗰句說話係畀網絡cap圖出嚟斷章取義。」（fb@張潤衡 - 正在心理學）

張潤衡曾不下一次指李雋文可以為他作證沒有吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

張潤衡反駁方東昇說法，否認曾答應接受訪問。(《真相猜‧情‧尋》截圖)