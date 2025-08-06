ViuTV大地震　魯庭暉即日離任行政總裁曾捧紅MIRROR金廣誠接棒

MakerVille大地震，電訊盈科媒體集團董事總經理Janice Lee向員工發出內部信件，稱身為MakerVille行政總裁的魯庭暉即日離任，由金廣誠接任其職位。



魯庭暉（節目截圖）

一手捧紅男團MIRROR。（資料圖片）

全文如下：

尊敬的 MakerVille 和 Viu TV 同事們：

隨著我們持續調整組織架構，使其與策略目標和未來發展計畫一致，我想與大家分享以下關於 MakerVille 領導團隊的最新動態。

在電訊盈科 (PCCW) 服務 15 年後，MakerVille 執行長 Lofai Lo 先生決定卸任，尋求新的發展機會。在任職期間，Lofai 先生在推動我們內容製作、創意開發以及人才和活動管理業務的成功方面發揮了重要作用。我謹代表公司向 Lofai 先生的傑出貢獻和領導才能表示衷心的感謝。我們祝福他在新的篇章中取得更大的成功。

展望未來，MakerVille 將繼續堅定地致力於為 Viu TV 提供令人耳目一新的高品質內容，同時提升我們在藝人/人才管理和現場表演方面的能力。我很高興地宣布，Kenneth Kam 先生將被任命為 MakerVille 首席執行官，該任命立即生效。

Kenneth 於 2012 年加入電訊盈科媒體集團，擔任製作副總裁，並在我們蓬勃發展的人才管理和現場表演業務中發揮了至關重要的作用。在他的領導下，團隊製作了許多標誌性節目，包括《King Maker》和《Be On Game》系列。 Kenneth 是一位備受尊敬的行業領袖，在電視製作、音樂會和現場活動領域擁有數十年的經驗，他將為這一職位帶來深厚的專業知識和無與倫比的人脈網絡。我們相信，他的遠見卓識將推動 MakerVille 更上一層樓，並加速我們在娛樂產業的發展。

為確保順利過渡，Agatha Lo、Jocelyn Wang、Karen Li、Kylie Chow、Regent Lai 和現有的製作團隊將直接向 Kenneth 匯報，而 Kenneth 將向我報告。

請與我一起感謝 Lofai 的傑出貢獻，並祝賀 Kenneth 出任新職位。在您的持續支持下，我們期待攜手共創新的里程碑，推動 MakerVille 及整個電訊盈科媒體集團的永續發展。

此致，

Janice Lee

電訊盈科媒體集團董事總經理