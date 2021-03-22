口罩小姐｜050真身係楊慧敏曾參選港姐　當年被轟公主病15強止步

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-22 23:45

期待已久的《最後一屆口罩小姐選舉》今晚（22/3）終於在ViuTV首播，觀眾最想睇的當然是一眾佳麗極具創意的才藝表演。而節目亦不負眾望，將她們的「表演」精華全盤托出，非常精彩。

點擊睇睇一啲精華片段：

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到節目尾聲時，050佳麗在節目上直認自己曾參加過《香港小姐》，當時更成功躋身15強，不過她就表示在競選「香港小姐」的過程中並不愉快，更因為「剪接片段」而導致的負面新聞而被網民和觀眾負評。

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正因為曾入圍「港姐15強」，050瞬間被觀眾認出她原來就是《2019香港小姐競選》15強之一佳麗楊慧敏（Mina）。在競選期間，Mina曾涉多單負面新聞，包括大學時期是個「孤獨精」，與同學之間關係甚差、曾經試過在班會活動時提出玩遊戲輸咗要除衫懲罰，個性開放、任職空姐時因太過「公主病」被同事排斥、奉旨要男同事幫手攞行李過X-Ray等，可謂神憎鬼厭。就連她接受訪問時都自認「乞人憎」：「個陣時我係一個讀書怪，係一個學霸，我嗰陣時好鍾意做啲最乞人憎嘅行為，會舉手問老師我可唔可以有多啲工課做，我想準備好啲嘅公開試，又會要求老師可唔可以有多啲突擊測驗，可能嗰陣時我係一個好鍾意進步嘅一個女仔，可能就係咁令到其他同學不滿。」

點擊當時她參選港姐時的相片：

而事隔兩年，Mina再次捲土重來，憑住自己趣怪且活潑的性格在《最後一屆口罩小姐選舉》大放異彩，雖然最後挑選她的只有193，但其餘三位評判對她的表現亦非常認同。而Mina現時是一名珠寶設計師和珠寶店店主，其IG粉絲亦有2.7萬人。

睇埋Mina嘅IG嚟相：

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同場加映：口罩小姐｜網民競猜佳麗真面目 連「星夢」吳若希都有份參加？

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