方力申保持21年游泳紀錄被靚仔新飛魚衛恆恩打破　笑言：要起佢底

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-23 11:30

方力申係出名嘅飛魚王子，曾代表香港出戰奧運，擁有9項香港游泳紀錄。（IG：＠alexfongliksun）

方力申入行前係出名嘅飛魚王子，曾代表香港出戰奧運，擁有9項香港游泳紀錄，有2項紀錄21年來一直未被打破。3月22日400米個人混合四式紀錄終於被16歲「新一代小飛魚」衛恆恩打破，小方得知消息後馬上出POST笑言：「起佢底」。

21年前的悉尼奧運，方力申締造出400 米個人混合泳及200米背泳兩項香港紀錄。（IG：@alexfongliksun）

方力申喺2000年悉尼奧運，以4分29.02秒創下400米個人混合四式香港紀錄，21年來一直未打破。16歲「新一代小飛魚」衛恆恩3月22日於香港游泳奧運計時賽中，游出4分26.78秒，較方力申當年紀錄快近3秒﹗方力申喺IG表示：「「完了吧 如無意外」紀錄就是要讓人打破！恭喜現年16歲的衛恆恩 Peter Whittington 打破了一個當年他還未出生就已經有的香港紀錄。破了我紀錄，我當然要「起佢底」，從一些教練口中得知Peter是一個非常勤力，態度100分，而且從不缺席訓練的泳手！再一次恭喜Peter，希望你今後更加努力，做個好榜樣，用汗水來告訴大家，成功是非僥倖的！體育運動不只有紀錄和打破紀錄，還應該是全民的，健康的，終生的。與大家共勉。」